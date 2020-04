Oroscopo Branko 8 aprile 2020, le previsioni astrologiche di oggi: cambiamenti per i Pesci

L’oroscopo di Branko dell’8 aprile 2020 è pronto a soddisfare le curiosità degli amanti delle predizioni astrologiche quotidiane. C’è molta agitazione nella vita lavorativa dei nativi del Toro. Le persone dei Pesci devono affrontare dei cambiamenti importanti in alcuni settori della vita. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 8 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – L’odierna Luna opposta provoca emotività e soggettività che non fa comprendere le opinioni degli altri. Amore e lavoro, questioni personali e anche la salute vengono allo scoperto con questa Luna che annuncia la Pasqua. Marte e Venere aumentano le attrazioni passionali.

Toro – Luna piena in Bilancia si trova nel campo della salute e del lavoro. Marte e Saturno in Acquario portano agitazione nell’ambiente professionale. Solo con la disciplina potete superare gli altri.

Gemelli – L’odierna Luna piena risplende in Bilancia e tocca il campo dell’amore e della fortuna. Saturno è imbattibile in affari, Marte vi rende intraprendenti, Venere è sempre nel vostro segno e propizia innamoramenti. I coniugi che hanno avuto qualche problema si riavvicinano.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Siete troppo indulgenti con voi stessi: sempre concentrati sulla vostra persona, esaltati dai propri successi, demoralizzati per una piccola sconfitta. Non è la giornata ideale per iniziare una nuova impresa, aspettate almeno domani per dare una risposta positiva.

Leone – C’è qualcosa che brucia dentro di voi ma non riuscite a tirarlo fuori. Vivete in un covo di vipere, in realtà sono solo piccole bisce, fastidiose. Ecco che arriva la Luna in vostro soccorso e vi permette di parlare con chiarezza alle persone giuste.

Vergine – Molti pianeti, da Giove a Urano, sono molto interessati al vostro segno. Vi aiutano anche a prendere la giusta strada con razionalità e intuito. Ci sono ancora dei problemi da risolvere ma non fatevi coinvolgere in conflitti inutili. Luna piena in Bilancia mette in azione il campo del patrimonio, anche voi avete perso qualcosa. Recupero dopo Pasqua.

Previsioni di mercoledì 8 aprile 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Il vostro cielo astrale è bellissimo. I pianeti dell’amore fisico e spirituale sono incantevoli. Mercurio si occupa delle questioni professionali, Saturno favorisce gli affari domestici. Il vostro cuore brilla di luce propria: siete innamorati. Sogni premonitori sotto l’effetto della Luna piena.

Scorpione – Giornata critica a causa di Marte e Saturno congiunti nel punto più delicato e stressante del vostro cielo astrale. Per non parlare poi di Urano opposto! Nella vostra vita ci sono amori che non sopportano le lune piene: troppe curiose, menzoniere.

Sagittario – Venere in Gemelli vi consente di amare e di essere indipendenti, di proteggere le persone vicine senza sacrificare le vostre ambizioni di successo. Insomma, prima gli effetti e poi i doveri del mondo esterno.

L’oroscopo di Branko dell’8 aprile 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Nel vostro cielo astrale c’è un’ombra di ambiguità, che Giove cerca di farvi notare. Siate prudenti nelle iniziative pratiche e investimenti, Luna piena può ingannarvi e creare confusione anche nelle collaborazioni. L’oroscopo di Branko consiglia di portare avanti da soli le iniziative finanziarie. Dopo giorni di stress serve solo riposo.

Acquario – Luna piena porta fortuna ai tre segni d’aria, ovunque. Per voi nasce nel settore del lontano, in Bilancia. C’è un’altra sorpresa che le stelle avrebbero potuto risparmiarvi: Urano-Toro. Capita a tutti, meglio proseguire sereni con la forza di Marte e Venere.

Pesci – Siete liberi di proseguire con il lavoro e altre iniziative pratiche fino a sabato. La giornata di Pasqua dovrà essere dedicata al relax, avrete una Luna stancante, in Sagittario. L’odierna Luna sollecita cambiamenti importanti nel lavoro e nella vita privata.