Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati? L’ex di Tina Cipollari sbotta: “Non mi interessa…”

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati?

Ma che fine hanno fatto Kikò Nalli e Ambra Lombardo? Il parrucchiere romano e la professoressa siciliana trasferita a Milano si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello 16 e subito dopo hanno iniziato una relazione sentimentale. Da alcune settimane, però, non abbiamo loro notizia anche se sicuramente stanno facendo la propria quarantena ognuno nella sua casa.

Ma nelle ultime ore un particolare ha allarmato i fan della coppia. Ebbene sì, l’ex marito di Tina Cipollari non viene più seguito su Instagram dalla modella sicula. Il sito GossipeTv ha raggiunto telefonicamente l’hair stilyst capitolino e lui ha fatto intendere che la storia con la Lombardo non sta attraversando un ottimo periodo.

Ambra Lombardo non lo segue più su IG, lui sbotta

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati? Come accennato prima il portale GossipeTv ha chiesto espressamente al parrucchiere romano come va la storia con la professoressa siciliana. L’ex di Tina Cipollari ha sbottato così: “Non mi interessa più il gossip, facessero quello che gli pare. Ho cose molto più importanti da affrontare in questo momento”.

La replica dell’ex gieffino fa intendere che la situazione tra lui e la modella è abbastanza complicata. Ma al momento Nalli ha altro per la testa, ricordiamo che lui è un hair stilyst e da oltre un mese i suoi negozi sono chiusi per l’emergenza sanitaria per il Covid-19. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non vuole essere coinvolto nel gossip soprattutto in questo periodo complicato per il nostro Paese.

La conoscenza al Grande Fratello e il finto scoop di Gaetano Arena

Come detto prima, Ambra Lombardo e Kikò Nalli hanno avuto modo di incontrarsi all’interno della casa di Cinecittà per il Grande Fratello di Barbara D’Urso. Dopo essere usciti entrambi dal reality show di Canale 5 i due hanno intrapreso una relazione sentimentale e, tra alti e bassi hanno sempre detto di essere innamorati.

Ma lo scorso autunno è accaduto qualcosa che ha messo a serio rischio il loro rapporto, ovvero quando si è intromesso l’ex gieffino Gaetano Arena. Quest’ultimo ha organizzato un finto scoop all’insaputa del parrucchiere romano e ala fine si è sgonfiato tutto perché è venuta a galla la verità.