Amici di Maria De Filippi in lutto: “Riposa in pace. Ti voglio ricordare così, con un sorrisone…” [FOTO]

E’ morta una giovane fan di Amici

Nelle ultime ore è venuta a mancare una storica fan di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo essere venuti a conoscenza delle sua morte, molti ex allievi della 19esima edizione le hanno voluto fare una dedica su Instagram. La ragazza in questione ogni settimana durante le registrazioni della puntata del sabato li aspettava al di fuori dello studio Elios per fare qualche selfie con loro e ricevere degli autografi.

Inoltre la giovane li incoraggiava ad andare avanti e credere nelle proprie potenzialità. Purtroppo Lidia non c’è l’ha fatta e questo ha sconvolto l’intero mondo dei Amici. Quest’ultima aveva una vita davanti e molti sogni da realizzare, purtroppo però, a causa del Coronavirs non è più andata a trovarli e poi è deceduta. (Continua dopo la foto)

Le parole di Jacopo Ottonello e Giulia Molino per Lidia

Gran parte degli allievi della 19esima edizione di Amici hanno lanciato una bella iniziativa per ricordare Lidia. Il primo a menzionare la storica fan è stato il cantante Jacopo Ottonello che su IG ha scritto: “Riposa in pace, piccola. Ti voglio ricordare così, con un sorrisone”. Subito dopo lo ha seguito la finalista Giulia Molino che sul social network si è espressa così: “Ciao Lidia, sarà un’ora che fisso la tua foto mentre cerco le parole giuste per esprimere un simile dolore. Ma credo fortemente che possano non servire perché la verità è che non esistono parole giuste per farlo”.

La giovane cantante ha ricordato i sacrifici della fan che li ha seguiti durante l’intero percorso di Amici, sostenendoli e lo ha fatto con tanto amore. “Io spero che la mia musica ti arrivi fin lassù perché è per persone come te che io canto. Fai buon viaggio, Lidia”, ha concluso la ragazza.

Il ricordo su IG di Francesco Bertoli e Martina Beltrami

Subito dopo è arrivato anche il ricordo di Francesco Bertoli che, attraverso il suo account Instagram ha scritto: “Lidia, ho appena saputo della tua scomparsa. Non ci sono parole per spiegare il dolore che si prova in questi momenti. Non c’è un senso a tutto questo”. Poi il cantante, ex di X Factor ha ringraziato la ragazza scomparsa perché ha creduto in lui e lo ha sostenuto e gli ha donato tanta forza.

“Ora ti porterò con me in ogni canzone, in ogni gesto. Fai buon viaggio, noi ti penseremo da quaggiù”, ha concluso il cantante biondo. Infine anche Martina Beltrami ha voluto ricordare la storica fan di Amici così: “Stasera il mio pensiero e quello di tutti i miei compagni vola verso di te. Ciao, Lidia”.