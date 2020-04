GF Vip: Fernanda Lessa risponde a tono a Federico Rossi

Federico Rossi aveva attaccato Fernanda Lessa dopo che lei aveva dato a Paola Di Benedetto della grassa. L’ex gieffina ha risposto a tono al cantante. Ecco che cosa ha detto

GF Vip: Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia contro Paola Di Benedetto

In una diretta Instagram tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia ci sono stati dei commenti e delle risate nei confronti di Paola Di Benedetto.

Fernanda ha detto che Paola è come i mobiletti dei gioielli che ci sono nella Casa, come a dire che è inutile e priva di personalità. Invece, Clizia l’ha paragonata ad una pianta grassa e Fernanda ha colto l’occasione per ridere su quanto Paola si sia ingrassata dall’inizio del reality.

Questo comportamento da parte delle due gieffine non è piaciuto alla maggior parte degli utenti social che le hanno trovate davvero fuori luogo. Non si ride e non si scherza sul peso di una persona. Molti hanno parlato di body shaming. Anche il fidanzato di Paola è intervenuto con un attacco diretto a Fernanda Lessa.

L’attacco di Federico Rossi

Federico Rossi ha una storia con Paola da un anno e mezzo. Il cantante è sempre molto presente nel difenderla al di fuori del reality e anche in questa occasione l’ha fatto. Ha scritto un Tweet a Fernanda Lessa dicendo quanto sia allibito dal fatto che abbia indicato “grassa” una ragazza di 25 anni che forse invidia. Poi ha tirato in ballo il body shaming. Ebbene, Fernanda non è rimasta in silenzio e ha risposto per le rime.

La risposta di Fernanda Lessa

All’inizio, dopo la polemica che è scaturita sui social, Clizia e Fernanda si sono scusate. Hanno detto che stavano solamente scherzando, non avevano nessuna intenzione di offendere e hanno precisato che Paola è una bellissima ragazza. Più tardi, però, Fernanda ha fatto una Instagram Story in cui si è rivolta direttamente a Federico Rossi.

Quello che ha detto non le è piaciuto per niente e sapete come gli ha risposto? “Ciao quello che canta, l’unico a mancare di rispetto a Paola sei stato tu quando l’hai tradita, ok?“. Insomma, una frase davvero pungente che ha tirato in ballo il presunto tradimento di Federico ai danni di Paola l’estate scorsa, quando si sono lasciati per qualche mese.