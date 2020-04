La denuncia di Filippo Nardi: “Mi hanno negato il tampone, forse avevo il Coronaviirus…”

Filippo Nardi e la confessione choc a BollicineVip

Nelle ultime ore Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha fatto una confessione shock. In una recentissima intervista per BollicineVip, il dj inglese ma naturalizzato italiano ha rivelato di aver trascorso un periodo tremendo. Il motivo?

A metà marzo l’uomo ha avuto una febbre altissima, perdita di peso e forti dolori articolari. In pratica sono i sintomi del Covid-19. L’ex gieffino, però, anche se sospetta di averlo contratto non ha la conferma perché gli è stato negato il tampone. Inoltre il caro amico di Barbara D’Urso ha confessato di essersi messo in auto-quarantena in Brianza e ora è guarito.

Febbre alta, dolori alle articolazioni e calo di peso: i sintomi dell’ex gieffino

Intervistato da BollicineVip, Filippo Nardi ha rivelato che tutto ha preso il via lo scorso 10 marzo con dei forti dolori alle articolazioni ai quali è seguita poi una febbre altissima. Per circa una settimana l’ex gieffino ha avuto la temperatura che oscillava dai 38,5 ai 39. A quel punto ha telefonato ben due volte la guardia medica e il numero verde per l’emergenza Coronavirus per richiedere il tampone ma gli hanno totalmente ignorato.

In pratica gli hanno comunicato che non avendo i sintomi quali tosse e/o mal di gola non era idoneo al tampone per il Covid-19. Subito dopo l’ex naufrago ha detto anche di aver trascorso dei giorni d’inferno perdendo ben cinque chilogrammi e accusava dei forti dolori alle articolazioni. “Mi trovavo e mi trovo tutt’ora da solo in Brianza dove sto facendo dei lavori ad un appartamento che ho preso per mio figlio che verrà qui a studiare a settembre”, ha affermato Nardi.

A Filippo Nardi è stato negato il tampone per il Covid-19

Nel corso della lunga chiacchierata col giornalista di BollicineVip, Filippo Nardi ha detto anche che stava traslocando, quindi si è ritrovato bloccato senza nessuno che poteva accudirlo. Si è messo in auto quarantena e non è più potuto tornare a casa sua.

Per fortuna ora sta molto meglio ma si sente ancora debole. “Mi hanno negato il tampone ma ci sono davvero alte probabilità che io abbia contratto quel maledetto virus. Nessuno dava ascolto alla mia richiesta di testarmi”, ha ribadito l’ex gieffino.