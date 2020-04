Aristide Malnati e l’eros degli egizi “Usavano vibratori di legno e..”

Stasera ci sarà la finalissima del Grande Fratello VIP 4 che quest’anno, dopo un iniziale prolungamento, chiuderà i battenti un po’ prima del previsto. Uno degli appuntamenti a cui tutti gli inquilini, ed anche il pubblico a casa, si sono abituati in questi tre mesi è quello del caffè letterario di Aristide Malnati.

Vere e proprie lezioni in cui l’archeologo svolge delle vere e proprie lezioni di storia. Nelle ultime ore, l’argomento scelto si è rivelato piccante ed ha portato diverse reazion l’egittologoi. Di cosa si è parlato? Vediamolo.

Aristide Malnati, un caffè letterario piccante

L’egittologo Aristide Malnati, in occasione dell’ultimo caffè letterario, ha dato vita ad un argomento estremamente piccante. Gli interlocutori della serata, in una piccola riunione svolta in giardino, sono stati Antonella Elia, Sossio Aruta e Paolo Ciavarro. L’argomento è piccante e molto attinente al lavoro dell’uomo.

Oggetto dell’attenzione degli inquilini della casa più spiata d’Italia si è soffermata su un papiro erotico che sarebbe datato ai tempi dell’antico Egitto. Con un certo imbarazzo stampato sul volto, Aristide Malnati ha spiegato come sul papiro sono rappresentati gli egizi in fila indiana come se si trovassero in una sorta di trenino. Una posizione erotica particolare. Il dettaglio piccante, però, arriva subito dopo quando l’egittologo sostiene “Nell’antichità si utilizzavano i vibratori di legno”.

Le reazioni degli inquilini

Come hanno reagito gli inquilini a questo caffè letterario di Aristide Malnati? La reazione è stata sicuramente di stupore e divertimento. Nessuno, infatti, avrebbe mai immaginato che anche nell’antichità gli uomini e le donne potessero avere le pulsioni erotiche che caratterizzano i giorni d’oggi. Eppure, a ben pensare, è normale che sia così.

Il commento più malizioso arriva da Antonella Elia che afferma “Però io non ho capito questa cosa del trenino, cosa significa? Mi fai vedere una posizione?“. Naturalmente, il già molto imbarazzato Mummy ha rifiutato di farlo. L’ultimo appuntamento “culturale” di questa edizione del Grande Fratello VIP termina, quindi, con una marea di risate. Una volta vista la scena sui social anche i fans hanno commentato divertiti quanto appena avvenuto all’interno della casa. “Che ridere” si è detto a gran voce su Twitter.