Alfonso Signorini svela il vip che gli sta più a cuore, poi confessa: ‘Antonella Elia? Non la capisco’

Il conduttore della quarta edizione del Grande Fratello Vip si è sbilanciato sui concorrenti. Ecco che cosa pensa di alcuni di loro

GF Vip: Alfonso Signorini svela quale vip gli sta più a cuore

Alfonso Signorini ha condotto la quarta edizione del Grande Fratello Vip. È la prima volta che il reality, in Italia, ha una conduzione al maschile, dopo Daria Bignardi, Barbara D’Urso, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi.

Il giornalista ha incontrato qualche difficoltà all’inizio e quando tutto stava andando meglio il Coronavirus ha dato una bella battuta d’arresto al programma. Alfonso è stato costretto a condurre le ultime puntate dagli studi di Cologno Monzese da solo, lontano dalla Casa. Solamente Pupo è riuscito ad affiancarlo, mentre Wanda Nara è tornata a Parigi dove vive.

Alfonso, a poche ore dalla finale, ha rilasciato una curiosa intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Ha confessato che dall’ansia e dalla tensione era sicuro di fare un ictus perché sentiva spesso giramenti di testa e pressione alta. Ha versato tante lacrime, ma si è fatto anche delle grandissime risate insieme ai vip che ha scelto. Ma quale vip gli sta più a cuore?

È presto detto. Alfonso ha confidato alla rivista che Adriana Volpe è stata la concorrente che l’ha colpito di più in assoluto. L’ha spiazzato per la sua generosità, ha mostrato un lato di sé che nemmeno gli addetti ai lavori conoscevano.

‘Antonella Elia? Non la capisco!’

Il conduttore, invece, ha tutta un’altra opinione di Antonella Elia. Le vuole bene, quando lei ha detto in prima serata di vergognarsi di se stessa non ha potuto trattenere le lacrime e ha mandato la pubblicità. Tuttavia, questo bisogno della showgirl di aggredire gli altri proprio non riesce a capirlo. Non riesce a “inquadrarla bene”.

L’opinione sugli altri gieffini

A sorpresa, Alfonso ha detto che non gli sono piaciute per niente le squalifiche. Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia sono due brave persone, andavano punite per le loro affermazioni, ma lui non è mai per squalificare le persone. L’ha colpito molto la storia di Andrea Montovoli, quella di Fernanda Lessa. Ha trovato due ottimi concorrenti in Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, mentre ha scoperto dei lati inediti del suo amico d’infanzia Aristide Malnati e questo gli ha fatto molto piacere.