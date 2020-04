Barbara D’Urso ha mentito a tutti? In realtà non vive sola, il web scopre tutto (VIDEO)

Specie in questo periodo, Lady Cologno è nell’occhio del ciclone. Dopo la petizione, però, la conduttrice è finita al centro dei gossip per un altro dettaglio. A quanto pare, Barbara D’Urso non vivrebbe da sola, pertanto, potrebbe aver mentito a tutti.

In questi giorni in cui la popolazione è relegata nelle proprie abitazioni a causa dell’emergenza Coronavirus, molti personaggi famosi stanno intrattenendo il pubblico grazie a Instagram. Ebbene, è proprio in tale occasione che è sorta un’ennesima polemica contro la presentatrice Mediaset.

Il dettaglio che incastra Barbara D’Urso

Numerosi personaggi popolari si stanno tenendo in contatto con i fan attraverso i social. Su tali piattaforme stanno mostrando al pubblico le loro abitudini e il modo in cui stanno trascorrendo le loro giornate. Tra questi è annoverata anche la discutissima conduttrice di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live non è la D’Urso. Ieri sera, ad esempio, Barbara D’Urso ha pubblicato uno dei suoi soliti video mentre cucina, ma gli utenti hanno notato un dettaglio volto a evidenziare come la donna possa aver mentito a tutti.

Nel corso del filmato, infatti, si vede la donna intenta a preparare la cena, tuttavia, in molti hanno notato un dettaglio davvero interessante. Lady Cologno ha sempre detto di vivere da sola, quando cucina, però, le porzioni che fa sono sempre estremamente abbondanti. Questo dettaglio ha lasciato presumere che con lei ci fossero altre persone, ma non solo.

Perché la conduttrice avrebbe mentito?

Gli utenti più accaniti hanno anche notato che la donna viene ripresa da qualcuno mentre firma tutte le sue ricettine, ma chi sarà questo qualcuno? In quasi tutti i video, la protagonista ci tiene a ribadire di trascorrere le sue giornate da sola, per tale ragione, in molti credono che Barbara D’Urso abbia mentito a tutti. Ma a questo punto, sorge spontanea un’altra domanda, ovvero, quale motivo si cela dietro questa reticenza?

Per il momento la conduttrice non ha fornito nessuna spiegazione in merito. Conoscendo il suo modo di agire, è molto probabile che non lo farà neppure in futuro dato che spesso lascia gli utenti con molti interrogativi aperti.