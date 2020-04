Incidente durante la diretta di Emma Marrone, la cantante in lacrime se ne va: “Spero muoia”

Ieri pomeriggio, Emma Marrone si è cimentata in una diretta su Insatgram ma c’è stato un piccolo incidente a causa di un hater. La cantante si stava cimentando in una simpatica intervista in diretta con il giornalista Luca Bianchini quando, improvvisamente, è accaduto l’impensabile.

Un utente, verso la parte conclusiva della diretta, ha pensato bene di pronunciare una frase davvero atroce contro la donna. A quel punto, allora, la protagonista dell’intervista ha fatto gli occhi lucidi ed ha interrotto frettolosamente il collegamento.

L’incidente durante la diretta di Emma

Emma Marrone, così come tante altre vip, si è cimentata in un diretta su Instagram con tanto di incidente. Durante la chiacchierata, infatti, la donna sembrava distesa e tranquilla e, soprattutto, estremamente predisposta nei confronti del pubblico. Le cose, però, sono ben presto degenerate. Un utente ha commentato al di sotto della diretta augurando la morte all’artista.

Dopo un primo momento di smarrimento, la Marrone si è limitata a dire che tutto torna. Nel giro di pochi secondi, poi, ha frettolosamente interrotto il collegamento ed è andata via. La cantante si è sfogata su Instagram dicendo che fosse assurdo che in un momento così difficile e delicato per tutti ci siano persone così cattive. Pronunciare frasi simili in questo momento, nei confronti di una persona che ha sofferto moltissimo a causa di problemi di salute, sembra una cosa davvero assurda.

La reazione della Marrone e di suo padre

Ad ogni modo, dopo l’incidente durante la diretta, Emma Marrone ha deciso di fare una nuova telefonata live, stavolta con i suoi genitori. In quel momento, il padre della cantante è intervenuto ed ha esortato la giovane a non dare peso a queste cattiverie e di andare avanti sempre a testa alta. Ebbene, dopo tali parole, Emma ha fatto gli occhi lucidi ed ha provato a far capire agli haters un concetto.

Anche lei, come tutti d’altronde, ha una famiglia che la guarda, la segue e legge tutte le cattiverie che le vengono dette. Per tale ragione, le persone dovrebbero passarsi una mano sulla coscienza prima di formulare simili concetti.