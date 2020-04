Amici 2020, le parole inaspettate di Giulia Molino su Gaia Gozzi

Le parole di Giulia

Nella puntata di venerdì 3 aprile è stato decretato il vincitore di Amici 2020. La coppa della vittoria e il montepremi sono stati assegnati alla cantante Gaia Gozzi. L’esito non ha suscitato stupore perché da sempre è noto il suo indiscusso talento. Una parte dei telespettatori, invece, sperava che al suo posto ci fosse Giulia Molino.

Quest’ultima, una volta spente le telecamere, ha pubblicato sul profilo Instagram la tabella con i voti assegnati sia dal pubblico che dai maestri. Un evidente segno di protesta, dal momento che sarebbe arrivata lei in finalissima al posto di Javier Rojas. Tutto sommato ciò non ha influenzato il rapporto d’amicizia con Gaia.

‘Mi ha promesso di tornare presto a Napoli’

Le parole di Giulia per Gaia hanno commosso tanti utenti social. Ha detto che ci tiene molto alla loro amicizia, nata in un contesto televisivo. Grazie a Maria De Filippi non solo ha scalato la vetta del successo, ma ha anche trovato una nuova amica. A causa della lontananza non si potranno vedere spesso, però la vincitrice ha promesso che andrà a farle visita nel capoluogo campano.

Per ora non è possibile a causa dell’emergenza del Coronavirus. Questo dimostra che hanno affrontato il talent show con una sana competizione, tipica di persone mature. Le due giovani, dunque, hanno smentito le voci inerenti a un loro litigio.

Adesso stanno vivendo un momento magico con i rispettivi brani in cima alle classifiche della musica italiana. Per quanto riguarda la vita privata se Giulia si dichiara single, l’altra non ha detto ancora nulla su Francesco Bertoli. Con il cantante eliminato nella prima puntata si presume che ci sia del tenero. Nessuno dei due si è espresso a riguardo, ma a breve ne sapremo di più.

Javier e Nicolai: da rivali ad amici

All’inizio Javier Rojas e Nicolai Gorodiski vivevano con tensione l’idea di sfidarsi sul palco. Il primo, per esempio, è scappato in lacrime dietro le quinte dopo una sconfitta. Quando Maria de Filippi ha chiesto di affrontare la situazione con meno impulsività, hanno assunto un comportamento diverso.

Non a caso hanno stupito i fan quando hanno diviso il premio di 50 mila euro. Come se non bastasse pare che stiano affrontando insieme la quarantena a Perugia. L’amicizia tra Giulia e Gaia e tra i due ballerini è la conferma che il programma regala tanto oltre al successo.