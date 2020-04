Beatrice Valli e Marco Fantini in ansia, lei: “Sono pronta, non ho paura”

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno vivendo un momento molto particolare. La fanciulla, infatti, sta per dare alla luce il suo terzo figlio e lo farà in un periodo davvero complesso per tutti. Nel corso di una diretta su Instagram con Vanity Fair, i due protagonisti hanno commentato come stanno vivendo questi giorni e, soprattutto, l’esperienza del parto.

Entrambi hanno sempre rivelato di essere particolarmente in ansia, specie per il fatto che, quasi certamente, dovranno vivere questa esperienza distanti. A causa dell’emergenza sanitaria in atto, infatti, Marco non potrà essere insieme alla sua compagna.

Beatrice Valli pronta ad affrontare il parto sola

Ieri sera, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono cimentati in un’intervista con il settimanale Vanity Fair in cui hanno affrontato svariati temi. Tra questi non sono mancati, ovviamente, i riferimenti alla loro vita di coppia e all’imminente parto della fanciulla. La Valli sta per entrare nel nono mese, pertanto, il grande giorno si avvicina. Come è normale che sia in questi casi, la donna ha ammesso di essere alquanto preoccupata.

Ad ogni modo, a turbare questo momento così bello è l’emergenza sanitaria che sta investendo non solo l’Italia, ma tutto il mondo. Ebbene, a quanto pare, Beatrice affronterà la nascita del terzo figlio completamente da sola in quanto Marco non potrà essere presente. Se lei, da un lato, è sembrata alquanto positiva e carica ad affrontare questo momento in solitudine, lo stesso non può dirsi per l’ex tronista di Uomini e Donne.

Marco Fantini un po’ più in ansia nell’intervista

Marco Fantini, infatti, ha detto di essere molto preoccupato per non essere accanto alla sua Beatrice Valli in un momento così importante. Ad ogni modo, la speranza è l’ultima a morire, sta di fatto che il ragazzo ha ammesso di continuare a sperare di poter assistere all’evento. Quando nacque Bianca, ad esempio, il giovane è stato al fianco della sua donna per tutto il tempo, per questo si augura di fare lo stesso anche in questo caso.

Durante l’intervista, però, non c’è stato alcun riferimento al tema del matrimonio. I due si sarebbero dovuti sposare subito dopo la nascita del bebè ma, a quanto pare, questo non avverrà. In una precedente diretta, i due avevano annunciato di dare priorità alla gravidanza e di cimentarsi nel matrimonio quando tutta questa emergenza sarà volta al termine.