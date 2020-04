Un posto al sole, il nuovo amore di Filippo: addio Serena!

La crisi matrimoniale tra Filippo e Serena a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi di trasmissione di Un posto al sole ha avuto come esito l’avvicinamento di Sartori alla bella skipper Cristiana. Addio Serena, che sembra essere sempre più interessata all’aitante Leonardo.

Per il figlio di Roberto Ferri sarà l’inizio di una nuova storia d’amore? Difficile dirlo, dato che le riprese di UPAS sono attualmente bloccate. Tuttavia, qualche curiosità ce la fornisce l’attrice Debora Franchi, interprete di Cristiana. La ragazza diverrà sicuramente una persona importante nel cuore di Sartori, che ancora non riesce a capacitarsi del tutto per la fine del rapporto con la Cirillo.

Un posto al sole, Cristiana si racconta

Lo staff di TV Soap ha avuto l’occasione di fare qualche domanda all’attrice Debora Franchi, interprete di Cristiana in Un posto al sole. L’attrice ha dichiarato che il suo è un personaggio un po’ competitivo, come del resto lo sono tutti gli sportivi. Caratteristiche, che rendono Cristiana interessante, oltre all’assodata bellezza fisica, sono anche l’intraprendenza e la sua solarità, come ha fatto notare la stessa sua interprete. Una ragazza che ha dovuto sempre contare sulle sue sole forze, in continua ricerca di nuovi orizzonti. Forse per questo ha scelto la via del mare.

Cristiana è un personaggio molto maturo, in quanto ha saputo gestire il rapporto iniziale con Filippo che, nonostante la forte crisi matrimoniale, risulta essere ancora sposato con Serena. Cristiana è un angelo piombato all’improvviso nella vita dell’uomo, confortandolo e risollevandolo dalla sua situazione. Franchi ha dichiarato di aver legato sul set con Michelangelo Tommaso, interprete proprio di Filippo. Ha instaurato un rapporto di stima anche con Miriam Candurro (Serena), Roberto Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri) ed Erik Tonelli (Leonardo).

Debora Franchi, la sua carriera passata

Nel corso dell’intervista, Debora Franchi ha raccontato le sue esperienze precedenti ad Un posto al sole. Tra questi vi sono le pubblicità per la Peugeot 208 al fianco di Stefano Accorsi; The Comedians, in cui ha lavorato assieme a Claudio Bisio, Frank Matano e Guido Meda; gli spot di Breil e Nescafè. Debora ha aggiunto di essere stimata dalla maggior parte delle persone con cui ha avuto occasione di lavorare (hair stylists, colleghi, producers, attrezzisti e non solo).

L’amore e il tempo libero

Alla domanda riguardante una sua possibile relazione, Debora Franchi ha dichiarato, senza se e senza ma, di non essere mai stata parecchio fortunata in amore e che al momento è single. Riguardo il tempo libero, l’interprete di Cristiana ama suonare l’armonica blues, la chitarra e adora il canto. Debora lavora anche come sommelier. Ha ammesso di essere abilitata AIS e di lavorare con diverse realtà del settore vinicolo.