Giulio Raselli ex di UeD non riesce a dire di no e lo farà senza vergogna

Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne non ha problemi a mostrarsi in tutta la sua intimità con Giulia D’Urso

L’ex di tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli è uno di quelli più seguiti e amate sui social. Dopo aver fatto un percorso molto complesso come corteggiatore di Giulia Cavaglià, alla fine è diventato protagonista del trono classico. Per molto tempo è stato indeciso tra Giulia D’Urso e Giovanna Abate ma poi ha scelto la bella Giulia seguendo il suo cuore.

Ora i due convivono ormai, da un paio di mesi. La coppia sui social network si dimostra sempre molto felice e i due pubblica tante foto sui rispettivi profili Instagram. Hanno un legame molto forte e grazie a Giulia D’Urso, Giulio è riuscito a far uscire il lato più dolce più tenero del suo carattere.

Cosa è successo nella vita di Giulio Raselli

La vita di Giulio Raselli dopo la scelta nella trasmissione di Maria De Filippi ha avuto un cambiamento netto con la convivenza insieme alla bella Giulia D’Urso. Da come emerge dalle storie e delle fotografie sui profili Instagram, lui ogni giorno viene coinvolto nelle pulizie di casa e non sa dire di no. Lei infatti, non si vergogna e i due hanno stabilità ed equilibrio proprio perché riescono sempre a creare armonia tra di loro e a mantenere un importante equilibrio.

Lui sta affrontando questo periodo al meglio soprattutto, con le pulizie di casa condivise e con la quotidianità che ha subito un forte rallentamento. Però, bisogna farsi forza affinché possa andare tutto bene. In questo modo stanno dando anche un buon esempio a tutti i loro followers.

I momenti di tenerezza tra Giulia e Giulio

Tra Giulia e Giulio ci sono tanti momenti di tenerezza ripresi sui social. Giulio Raselli si è fatto riprendere anche mentre indossava delle pantofole rosa e lei lo prendeva in giro. Insomma, sono molto felici e non perdono occasione per dimostrarlo. Proprio ieri, in una storia su Instagram la bella Giulia ha elogiato il suo fidanzato definendolo un uomo da sposare.

In una storia di qualche tempo fa, l’ha definito maschio Alfa e ha suscitato tanto interesse e simpatia tra i followers. Molto probabilmente, quando finirà la quarantena i due si recheranno nella trasmissione di Maria De Filippi per raccontare alcuni aspetti della loro vita privata.