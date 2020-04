Grande Fratello Vip, insulti per Paola Di Benedetto sul web. Ecco i dettagli

Insulti per Paola sul web

Paola Di Benedetto è una delle finaliste dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Ha confessato di voler riabbracciare Federico Rossi quando uscirà dalla casa. Se passa per Modena al ritorno, vorrebbe fermarsi anche per un saluto fugace. Patrick Ray Pugliese le ha ricordato che non potrà farlo a causa dell’emergenza del Coronavirus.

Poi ha confessato di aver gioito per l’eliminazione di Antonio Zequila. Non ha mai nascosto l’antipatia per l’uomo, ma ciò ha infastidito i telespettatori. A una parte del pubblico non piace, dunque i commenti negativi sono sempre dietro l’angolo. Stavolta a criticarla ci ha pensato un’ex concorrente uscita da poco dal reality in seguito a una nomination.

‘Sta mangiando tanto. Ora è una grassona’

Insulti per Paola sul web da parte di Fernanda Lessa. Quest’ultima, durante una diretta di Instagram con Clizia Incorvaia, ha parlato della sua esperienza nel Gf Vip. Dopo essersi soffermata su Antonella Elia e altre dinamiche della casa, ha fatto una battuta su Paola dandole della grassa. Negli ultimi giorni ha messo qualche chilo perché non si pone un limite a tavola.

La sua frase ha scatenato una serie di polemiche, come quella di Federico Rossi. Il fidanzato della ragazza non ha accettato una simile esternazione da una signora coetanea della madre. L’ha invitata a tacere perché risulta invidiosa e ridicola. Molti sostengono il suo intervento contro il cattivo messaggio lanciato.

Non è giusto sottolineare la fisicità del prossimo, soprattutto quando c’è il rischio di turbarne la serenità psichica. Fernanda si è giustificata dicendo che reputa Paola di una bellezza disarmante. Ha fatto una battuta senza badare alle conseguenze. Ragion per cui non sono arrivate le scuse.

‘Parli proprio tu che l’ha tradita?’

Inoltre Fernanda non ha esitato a rispondere al messaggio di Federico. Gli ha ricordato che non è nella posizione di parlare per via del tradimento. In passato si sono lasciati perché lui ha avuto un flirt con Emma Muscat, ex allieva della scuola di Amici. Gli utenti social si sono lamentati della risposta inopportuna data a un ragazzo di 25 anni. Essendo più grande, la donna si sarebbe dovuta comportare diversamente.