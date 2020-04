“Non mi sono ancora perdonato…”: Flavio Insinna, lo sfogo del conduttore de L’Eredità

La vicenda Affari Tuoi e la rabbia del pubblico

Nonostante siano trascorsi molti anni dallo scandalo sollevato da Striscia la Notizia, molti telespettatori ancora non tollerano la presenza di Flavio Insinna alla Rai. Ricordiamo, infatti, che il tg satirico di Antonio Ricci aveva trasmesso alcuni fuori onda di Affari Tuoi dove il noto attore romano si rivolgeva in modo aggressivo e volgare a dei concorrenti del noto gioco dei pacchi.

All’epoca i vertici di Viale Mazzini lo allontanarono dalla prima rete e dopo una ‘penitenza’ a Rai Tre un paio di stagioni fa è tornato con un programma importante prendendo il posto del compianto collega Fabrizio Frizzi.

Le dichiarazioni di Flavio Insinna sulla vicenda Affari Tuoi

E proprio ad Affari Tuoi Flavio Insinna, ha avuto modo di conoscere una concorrente che poi sarebbe diventata la sua fidanzata. L”incontro è avvenuto nel 2018 e lei si chiama Adriana Riccio. Di quest’ultima abbiamo poche informazioni ma sappiamo che i due ad oggi non hanno figli.

Durante la conduzione del game show del preserale di Rai Uno avrebbe insultato, in un fuori onda, alcuni concorrenti. A tal proposito nel corso di un intervista per il magazine Vanity Fair, l’attore capitolino aveva detto: “Non mi sono ancora perdonato. Capisco chi ha ancora delle riserve verso di me e credo che sia necessario del tempo, come un risotto che si lascia lì a mantecare”.

Flavio Insinna e il matrimonio annullato con Mariagrazia Dragana

Non tutti sanno che anni fa Flavio Insinna ha avuto una storia d’amore con Mariagrazia Dragana. Addirittura quattro anni fa il conduttore de L’Eredità e la donna avrebbero annunciato l’imminente matrimonio e affissato pure le pubblicazioni della cerimonia nuziuale.

Tuttavia, qualche mese dopo, il tutto è stato annullato e il professionista di Rai Uno non ha mai voluto parlare della delicata vicenda. Il presentatore che al momento è in quarantena nel suo appartamento di Roma è restio nel parlare della sua vita privata, infatti di lui si sa poco e niente.