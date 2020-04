Claudia Dionigi ha deluso Lorenzo, fuori UeD aspettative diverse

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono felici ma la dichiarazione della donna lascia tutti senza fiato

La coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi continua con una serie di alti e bassi. I due convivono e nonostante, l’emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus che l’Italia sta affrontando, la loro storia d’amore sembra non avere subito battute di arresto.

Infatti, i due stanno procedendo nel verso giusto vivendo appieno la loro storia d’amore. Sui rispettivi profili Instagram si dimostrano sempre uniti e affiatati senza far desiderare ai followers dei momenti di tenerezza.

Le loro giornate sono condivise con i follower a cui mostrano tutte le cose che fanno. Cercano di trasmettere risate e gioia alle persone che stanno combattendo contro il Coronavirus in queste ore. Però nell’ultimo periodo, Claudia ha cambiato un po’ la prospettiva della sua vita lavorativa e sentimentale.

Claudia Dionigi e la confessione ai followers

Claudia Dionigi avrebbe deluso Lorenzo Riccardi, in merito ad una prospettiva completamente diversa che ha acquisito per la sua vita lavorativa e sentimentale. Infatti, ha voluto dare ai follower una notizia alquanto spiacevole. La coppia appena uscita da Uomini e Donne ha deciso di andare con subito a convivere a Latina. L’obiettivo era quello di azzerare le distanze tra di loro e quindi, stare insieme più tempo possibile.

Proprio nel momento in cui sembrava che i piani della vita di Lorenzo Riccardi e della bella Claudia fossero oramai chiari, sembra però che qualcosa abbia fatto cambiare idea all’ex corteggiatrice. A chi ha voluto pensare ad una possibile e vicina gravidanza, la bella Claudia ha detto che in questo momento lei non vuole dei figli.

La storia d’amore con Lorenzo

Secondo i followers, Claudia Dionigi nonostante la sua bella relazione con Lorenzo Riccardi non è ancora pronta a diventare mamma. Questo chiaramente potrebbe deludere non poco il suo compagno che invece, ha sempre voluto una famiglia numerosa.

I due che si sono conosciuti nella trasmissione di Maria De Filippi, stanno procedendo un po’ per volta e probabilmente nel loro futuro ci sarà una famiglia molto numerosa. Quello che è certo è che continuano a sembrare molto felici. Del resto, la stessa Claudia ha voluto sottolineare che loro hanno già iniziato a pensare alla possibilità di avere un figlio, ma non in questo momento.