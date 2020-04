GF Vip, Pupo e Wanda Nara: le pagelle ai concorrenti del reality (con qualche commento hot)

I due opinionisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip si sono divertiti a commentare tutti i concorrenti del reality. Ecco che cosa hanno detto

GF Vip: Pupo e Wanda Nara soddisfatti

Pupo e Wanda Nara sono la strana e inedita coppia che ha affiancato Alfonso Signorini in questa altrettanto strana e inedita edizione del Grande Fratello Vip. Per Wanda è stata un’edizione particolare, in cui si è emozionata fino alle lacrime. Questo è quello che ha raccontato in un’intervista al settimanale Chi. Alfonso Signorini? Per lei è stato un grande, che ha saputo rendere il programma leggero, ma mai stupido.

Anche per Pupo è stata un’esperienza più che positiva e nella stessa intervista con Wanda, ha dichiarato che il merito è anche del conduttore al quale è legato da una vera amicizia e una rara complicità che gli ha permesso di fare il ruolo di opinionista al meglio. Ma che cosa ne pensano dei concorrenti?

Pupo: ‘Se fossi stato un concorrente…

Pupo non si è sottratto dall’immaginarsi concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sicuramente non avrebbe mai litigato con Andrea Denver, Paolo Ciavarro, Fabio Testi, Aristide Malnati. Invece, con Antonio Zequila e Valeria Marini sì, assolutamente. L’opinionista è stato molto diretto nell’esprimere le sue opinioni.

Ha trovato in Andrea Montovoli il figlio che non ha mai avuto, in Aristide, invece, un cinismo e una cattiveria molto accentuati, che non si aspettava. Paolo Ciavarro? Secondo Pupo “la sua bontà gli ha fatto fare tante ca***te”.

I commenti hot degli opinionisti

Pupo ha anche parlato di erotismo e stimolo sessuale. A tal proposito gli piaceva moltissimo Rita Rusic, mentre Paola Di Benedetto “ha un violino al posto del sedere“, anche se “preferisce altro”. Alla Marini preferisce il lato femminile di Alfonso Signorini, mentre su Clizia Incorvaia ha detto di trovarla intrigante ma vuole ricordarle che mentire sull’età è un reato.

Dopo i commenti piccanti di Pupo, Wanda Nara ha voluto smorzare i bollenti spiriti. Lei si è limitata a trovare stile in Fabio Testi, simpatia in Patrick e tenerezza in Aristide Malnati. Inoltre, ha espresso la sua simpatia per due grandi donne come Rita Rusic e Adriana Volpe.

Probabilmente con Antonella Elia si sarebbe scontrata per il suo carattere difficile e non l’ha escluso anche con Antonio Zequila per questo suo bisogno di essere sempre al centro dell’attenzione con i racconti sulle donne. Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni dei due opinionisti del Grande Fratello Vip?