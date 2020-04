Giulia De Lellis rompe la monotonia della quarantena con un cuscino birichino in challenge, Ma cosa farà?

Giulia De Lellis, nessuna dichiarazione sulla sua vita privata ma tanta ironia

Giulia De Lellis sta trascorrendo le sue giornate in casa, proprio come tutti gli italiani. Qualche settimana fa ci aveva mostrato attimi della sua vita, rendendo partecipi di una discussione tra lei e la mamma. La mamma la invitava a svolgere i suoi compiti in casa minacciandola di buttarla fuori.

Ma la De Lellis probabilmente non corre alcun rischio dato che con grande probabilità è ritornata tra le braccia di Andrea Damante. In queste ultime ore ha partecipato alla challenge avviata da personaggi famosi, il look estate autunno. Lei ha postato una foto diversa da tutte le altre, davvero particolare. Si è Infatti mostrata con un cuscino intorno alla vita. Ma che significa questo?

Giulia De Lellis fa preoccupare i fan: cosa vuol dire?

Giulia De Lellis mostrandosi in queste vesti fa preoccupare perché chiunque ha pensato l’influencer volesse intendere che trascorreremo le prossime stagioni chiusi in casa proprio come adesso. In realtà Giulia ha voluto smorzare i nervi, cercando di suscitare una risata. D’altronde è vero abbiamo bisogno di sorridere, di pensare un po’ ad altro. Ma ciò che i suoi follower si chiedono è dove si trova in questo momento è se è vero che è tornata con il suo ex Andrea dopo la conclusione della storia con Iannone.

A quanto pare tra i due infatti c’è stato un ritorno di fiamma, ci sono tra l’altro delle foto pronte a testimoniarlo in cui sono intenti a sistemare la spesa dentro il bagagliaio della macchina di lui. Qualcuno avanza l’ipotesi potesse essere una foto del passato, altri riconoscono gli elementi del presente. Inoltre hanno condiviso delle storie che fanno ben sperare. Al momento però non c’è alcuna certezza.

La quarantena e i suoi aspetti positivi

Potrebbe Infatti essere che la quarantena abbia fatto miracoli, abbia lasciato tanto tempo libero ad entrambi per riflettere su ciò che è stato e su cosa vogliono per il futuro. Intanto proprio loro due sono i più impegnati in questo periodo, dato che a differenza di noi persone comuni, che non possiamo recarci al lavoro, loro possono continuare a svolgere il solito lavoro direttamente dal divano o dal letto di casa propria.

Tutti coloro che lavorano attraverso i social media, computer, smartphone e tablet Infatti stanno vivendo la quarantena proprio come qualunque giorno della propria vita. A volte essere famosi ha davvero tanti vantaggi. Si tratta dello Smart working più semplice della storia.