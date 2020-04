Adriana Volpe risponde a Giancarlo Magalli e lo sbugiarda: “È una pace mediatica”

Nel corso di un’intervista con TV Blog, Adriana Volpe ha risposto al tentativo di riappacificazione proposto da Giancarlo Magalli. Quest’ultimo, un po’ di giorni fa, ha spiazzato tutti dicendo pubblicamente di essere favorevole a mettere tutto da parte.

L’ex gieffina, allora, è stata chiamata ad intervenire sulla vicenda per spiegare anche il suo punto di vista. Ebbene, la donna non è stata affatto clemente come ci si potesse aspettare, dato che ha rivelato un retroscena che getta fango addosso all’ex collega.

Adriana sbugiarda Giancarlo Magalli

Un po’ di giorni fa, Giancarlo Magalli aveva annunciato pubblicamente di essere disposto a fare pace con Adriana Volpe. Il conduttore aveva detto di essere profondamente dispiaciuto per il lutto subito dalla donna, per tale ragione, voleva rasserenare gli animi. La Volpe, allora, ha commentato questa richiesta di pace ed è stata molto spietata. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP, infatti, ha reputato il gesto del suo ex collega come una pace puramente mediatica.

Il presentatore de I Fatti Vostri, infatti, possiede il numero della donna, pertanto, avrebbe tranquillamente potuto dirle in privato ciò che ha detto ai media. Inoltre, la protagonista dell’intervista ha anche detto di non aver ricevuto nessun messaggio di condoglianze da parte del suo rivale. Al contrario, ha voluto ringraziare tutti coloro i quali le sono stati davvero vicino in questo momento così complicato.

Belle novità per la Volpe

Insomma, a quanto pare, Adriana Volpe ha sbugiardato alla grande Giancarlo Magalli evidenziando come la sua sia solo una farsa per fare bella figura in pubblico. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, la donna ha parlato anche del suo rapporto con il marito, smentendo l’esistenza di una crisi. Poi ha messo a tacere i rumors su Andrea Denver dicendo che, in realtà, tra loro non c’è nulla.

La vera bomba, però, è stata sganciata alla fine. L’ex gieffina, infatti, ha detto che, molto probabilmente, condurrà un programma Mediaset in compagnia di Michele Cucuzza. Dopo i grandi consensi ottenuti al GF VIP 4, infatti, l’azienda potrebbe affidarle una trasmissione tutta sua, che dovrebbe andare in onda di mattina.