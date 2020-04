Paolo Bonolis in imbarazzo, la cognata Claudia Ruggeri in bikini i terrazzo, décolleté e parti intime in primo piano [FOTO]

In onda le repliche di Avanti un altro in attesa delle puntate inedite

Ancora una volta Claudia Ruggeri fa parlare di sé. Miss Claudia di Avanti un altro sta trascorrendo la quarantena nella sua abitazione romana insieme al marito. Anche lei, come il resto della squadra del game show di Canale 5 e circa cinque milioni di telespettatori, ogni sera guardano le repliche.

In attesa che Mediaset torni a trasmettere gli episodi inediti bisogna accontentarsi degli appuntamento già andati in onda qualche settimana fa. Una decisione necessaria a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Ma tornando alla cognata di Paolo Bonolis, di recente ha postato uno scatto piccante mandando in visibilio i follower.

Claudia Ruggeri infiamma il web con una nuova foto piccante su IG

Ebbene sì, la bella Claudia Ruggeri ha voluto mostrare a tutti coloro che la seguono su Instagram i suoi allenamenti casalinghi per rimanere in forma anche in questa quarantena. La protagonista di Avanti un altro ha condiviso uno scatto mentre si trovava in terrazzo intenta a dissetarsi dopo una lunga seduta di fitness. Tra le mani ha una bottiglia d’acqua ma l’attenzione del popolo del web si è concentrato su qualcos’altro, ovvero la sua mise.

La cognata di Paolo Bonolis, infatti, indossa un bikini nero super aderente e talmente striminzito che le sue grazie escono da tutte le parti. Soprattutto il suo décolleté prosperoso ha infiammato il web. Una foto che ha trovato il pieno appoggio dei fan ottenendo migliaia di likes e tanti complimenti. (Continua dopo il post)

Gli ascolti del game show Avanti un altro in replica di ieri, martedì 7 aprile 2020

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.043.000 spettatori (15.3%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.586.000 spettatori (19.3%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.800.000 spettatori con il 14.4% di share e Avanti un Altro! 4.412.000 con il 19.1% di share.

Il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti alla pari col quiz tv condotto dal collega romano Flavio Insinna.