Aristide Malnati e Antonella Elia GF Vip 4 scoppia la passione bacio travolgente (FOTO)

Aristide Malnati bacia Antonella Elia e in casa scoppia il caos

Aristide Malnati, finalista del Grande Fratello si avvicina al finale della sua divertentissima avventura al Grande Fratello vip. È stato uno dei personaggi più in gamba dell’anno, quello che non ha dato nulla di cui lamentarsi, nulla di cui parlare.

Ha sempre detto la sua in maniera molto rispettosa ed educata. Non ha mai litigato con nessuno, è l’amico di tutti, l’uomo di cui fidarsi ciecamente per raccontare qualunque tipo di segreto. Ne sa qualcosa Antonella Elia, grande amica da tantissimi anni. Il loro rapporto di complicità ed affetto è stato messo in discussione soltanto con l’ingresso nella casa di Valeria Marini.

Valeria Infatti ha creato qualche problema e scaramuccia tra i due, che però sono riusciti subito a chiarire e a risolvere. Antonella e Aristide Sono tanto affezionati l’uno all’altra, forse anche per questo ieri è scattato Un bacio che nessuno si aspettava.

Erano in giardino e tutti gli osservavano da dietro le vetrate della casa. Dopo aver visto il bacio passionale i concorrenti hanno avviato un lungo applauso con tanto di complimenti nei confronti di Aristide.

Aristide Malnati, l’uomo che non deve chiedere

Aristide Malnati è senza dubbio un uomo di altri tempi, rispetta le donne a pieno come chiunque dovrebbe fare, si avvicina con nonchalance e tanta eleganza. Così ha fatto con Antonella Elia. Forse questo gesto in realtà era premeditato, aspettava soltanto il momento giusto per farlo.

Così ha segnato il suo grandioso gol per ben due volte prima di concludere l’avventura dentro la casa più spiata d’Italia. Proprio dietro le vetrate i concorrenti hanno assistito ad una scena più unica che rara.

Malnati si è avvicinato alla Elia, l’ha abbracciata e stretta forte a se. Entrambi, complici si sono poi baciati in modo davvero passionale. Dentro la casa Andrea Denver gli ha dedicato un lungo applauso, mentre Paolo Ciavarro ha affermato che Aristide buono buono aspettava soltanto il momento giusto per andare a segno.

Bacio di affetto o si nasconde altro? Come reagirà Pietro?

Il bacio è stato un bacio d’affetto o un bacio di amore o di attrazione? Da parte di Aristide potrebbe esserci un interesse, ma da parte di Antonella Elia, che importanza ha avuto? E soprattutto se dentro la casa tutti hanno apprezzato il coraggio di Aristide, fuori avrà apprezzato anche il compagno di Antonella?

Per scoprire questo non ci rimane che attendere la puntata finale di questa sera o qualora non ci dovesse essere modo di far parlare Pietro, basterà aspettare qualche giorno dall’uscita della casa di Antonella.