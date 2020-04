Fernanda Lessa GF vip 4 lancia la bomba su Paola Di benedetto ( Federico ti ha tradito)

Fernanda Lessa in diretta su Instagram la fa grossa

Fernanda Lessa è uscita da una settimana dalla casa del Grande Fratello, proprio ad un passo dalla finale. Proprio ieri però L’ha combinata grossa. Purtroppo la donna riesce a mettersi nei casini anche quando non vuole, anche essendo lontano dalle telecamere.

Il suo Grande Fratello è stato un insieme di avvenimenti quasi del tutto negativi, continua a mostrarsi come il pubblico non vuole vederla, forse inconsapevolmente, forse perché vuole essere se stessa al 100% e non vuole avere limiti.

Ieri ha scelto di fare una diretta con Clizia Incorvaia che è uscita dalla casa del GF vip già da tantissime settimane a causa di una denominazione nei confronti di Andrea Denver che non è piaciuta affatto. Le due hanno parlato e probabilmente anche straparlato dei concorrenti del reality, si sono soffermate in particolar modo su Paola Di Benedetto ex madre natura di ciao Darwin.

Fernanda Lessa e la battuta poco elegante su Paola

Fernanda Lessa ha espresso il suo parere sulla ragazza e lo ha fatto anche Clizia. La prima ha detto che in casa ha la stessa utilità del mobiletto sul quale sono esposti i gioielli. La seconda invece ha detto che ha la stessa utilità di una pianta grassa, cercando poi di arrampicarsi sugli specchi per evitare che la sua frase venisse colta in altri sensi.

Un senso però lo ha colto Fernanda che ha ribadito il termine grassa sottolineandolo più volte. Mentre Clizia cercava di arrampicarsi in qualche modo per insabbiare la frase, Fernanda andava a ribadire il fatto che Paola avesse preso dei chili nel corso delle ultime settimane.

In una sola settimana secondo la Lessa, Paola ha preso almeno un chilo e si vede. Fernanda ha cercato di rimediare affermando che ha un fisico incantevole, il sedere che tutte le donne vorrebbero avere. Però era già troppo tardi.

Federico di Benji e Fede risponde e attacca la Lessa

A difesa di madre natura è intervenuto nell’immediato il suo fidanzato Federico, del Duo Benji e Fede. Le ha dato della donna invidiosa, affermando che una donna che parla così di un’altra ha davvero poco valore. Soprattutto se si riferisce ad una ragazzina che tra l’altro ha un fisico davvero invidiabile.

L’ha poi rimproverata rifacendosi al fatto che il Grande Fratello e qualunque reality sta cercando di far passare il messaggio che la forma fisica non è tutto nella vita. Lei però rende tutto vano con una grandiosa capacità.

Avrebbe potuto scusarsi, ma Fernanda ha scelto di lanciare l’ennesima frecciatina e rispondere al ragazzo. Lo ha fatto con tanto veleno ricordandogli che l’unico a mancare di rispetto alla sua fidanzata è stato proprio lui quando l’ha tradita.