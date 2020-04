“All’inizio tanto distacco e panico”: Striscia la Notizia, la confessione di Gerry Scotti su Michelle Hunziker

Il tg Striscia la Notizia in onda anche durante l’emergenza Coronavirus

Nonostante da oltre un mese il nostro Paese è in piena emergenza sanitaria per il Covid-19, Mediaset ha deciso di non sospendere un programma di intrattenimento ma anche di informazione come Striscia la Notizia.

Quindi i due conduttori del tg satirico, Gerry Scotti e Michelle Hunziker continuano ancora in onda su Canale 5 informando e trasmettendo qualche sorriso ai numerosi telespettatori.

Gerry Scotti e la confessione sulla collega svizzera Michelle Hunziker

Dopo la storica edizione serale del TG5, sia Michelle Hunziker che Gerry Scotti dietro il famoso bancone di Striscia la Notizia, dal lunedì al sabato provano a fare compagnia con allegria il numeroso pubblico (circa sei milioni di telespettatori) durante la pandemia mondiale di Coronavirus. Nel nuovo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni al momento in edicola è contenuta una lunga intervista al presentatore pavese.

Quest’ultimo ha confessato come i primi giorni di marzo siano stati davvero difficili per entrambi. “All’inizio è stato straniante, poi mi sono abituato. L’affiatamento con Michelle ci fa risparmiare tempo… e panico”, ha detto il professionista che da oltre 30 anni lavora a Mediaset.

Gerry Scotti e le dichiarazioni sull’autore e ideatore di Striscia la Notizia, Antonio Ricci

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Gerry Scotti ha detto anche che deve ringraziare il padron del tg satirico Striscia la Notizia Antonio Ricci. Il motivo? Quest’ultimo gli chiede sempre, già che che si trova nello studio di Cologno Monzese, di doppiare qualche video. In tutto questo arco di tempo ne avranno fatto circa mila, ma il professionista pavese arriva anche a trenta filmati a puntata.

Infine, ha concluso la sua lunga chiacchierata col giornalista della Mondadori dicendo come avviene la scelta delle clip da trasmettere su Canale 5. “Ci assicuriamo sempre che siano papere ‘indolori’, che non ci siano feriti. Sarei troppo cinico se no. Potrei chiedere una cattedra di Storia delle Papere!”, ha concluso il padre di Edoardo e compagno di Gabriella Perino.