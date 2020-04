Il Paradiso delle signore trama 9 aprile: Adelaide va a letto con Umberto, ma sposa Achille

La puntata di giovedì 9 aprile del Paradiso delle signore sarà scandita da due colpi di scena importanti. Il primo riguarderà la notte di passione tra Adelaide e Umberto. Il secondo avvenimento, invece, riguarderà le nozze tra la contessa e Achille.

Nel frattempo, Agnese sarà sempre più insofferente a Gabriella al punto che, non appena ne avrà l’occasione, la lascerà nei guai. Marcello e Salvatore, invece, avranno un duro confronto in caffetteria.

Anticipazioni 9 aprile: passione tra Adelaide e Umberto

Le anticipazioni del Paradiso delle signore relative all’episodio del 9 aprile rivelano che la puntata comincerà con il risveglio di Adelaide e Umberto. I due sono stati a letto insieme ma, nonostante tutto, la donna sembrerà decisa a sposare lo stesso Achille. Il Guarnieri rimarrà esterrefatto, per tale ragione deciderà di non prendere parte alle nozze. Qualcuno, però, riuscirà a fargli cambiare idea.

Arriverà quindi il momento tanto atteso e Adelaide si accingerà ad affidarsi definitivamente a Ravasi. I due riusciranno quindi a sposarsi e a diventare ufficialmente marito e moglie. Su di un altro versante vedremo che Agnese sarà molto insofferente alla presenza di Gabriella. Per tale ragione, quando la stilista si troverà in difficoltà, la donna la lascerà da sola in atelier.

Laura mente a Vittorio al Paradiso delle signore

La fanciulla si troverà in serie difficoltà quando, improvvisamente, apparirà Cosimo. Ancora una volta sarà lui a dare una mano alla ragazza in difficoltà. Intanto, il 9 aprile, al Paradiso delle signore, Laura racconterà una bugia al suo capo. La nuova Venere non confezionerà le uova di Pasqua nel laboratorio dove lavorava prima, bensì a casa Amato. La sarta le darà una grande mano e sarà spiazzata dalla sua maestria.

In caffetteria, invece, ci sarà un piccolo screzio tra Marcello e Salvatore. Il Barbieri accuserà il suo collega di aver esagerato e di essere la causa dei problemi tra Federico e Roberta. La frase che il giovane Amato si è lasciato scappare in presenza del Cattaneo ha insospettito fin troppo il giovane portandolo ad una collisione con la venere. Infine, Armando darà prova di essere, oltre che un bravo ragioniere, anche un abile cassiere.