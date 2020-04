Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sicuri dell’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Negli ultimi giorni sui social e sui giornali di gossip non si è parlato di altro che del ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due si sono ritrovati dopo diverse peripezie e flirt vari che li hanno tenuti lontani dopo la fine della loro relazione. I due sono molto amici di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La coppia ha parlato del riavvicinamento tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne.

Un ritorno di fiamma che ha fatto discutere e ha diviso i fan della bella influencer tra chi voleva il perdono per Andrea Damante e chi invece gli preferiva Iannone. Ignazio e Cecilia hanno stretto una forte amicizia con Giulia De Lellis all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver iniziato la loro relazione hanno legato molto anche con Andrea Damante, in particolare con il figlio d’arte.

Gli addii e i ritorni di Giulia De Lellis e Andrea Damante

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è iniziata nello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Hanno preferito tenere segreto il motivo della separazione, anche se molte voci hanno parlato di un possibile tradimento di Andrea Damante.

Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse, Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip.

A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Dopo giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata una prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma.

Cecilia e Ignazio parlano di Giulia e Andrea

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, come detto, sono molto amici di Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due sono sicuri che a farli tornare insieme sia stato un sentimento molto forte del quale non riescono a fare a meno.

La sorella di Belen ha sottolineato che Andrea è un ragazzo molto desiderato ma se è tornato per la terza volta da Giulia vuol dire che è lei la donna che vuole. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Ignazio che ha svelato che al dj veronese mancava qualcosa.