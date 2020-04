Grande Fratello Vip, Antonio Zequila si sbilancia:”Se vince Sossio Aruta non faccio più televisione”

Antonio Zequila ha concluso la sua avventura al Grande Fratello Vip del quale è stato un grande protagonista. L’attore si è fatto conoscere dal pubblico in tutte le sue sfaccettature. Si è messo in gioco attirando su di sé critiche e complimenti.

Antonio Zequila ha sempre cercato di catalizzare l’attenzione con scherzi ai compagni di avventura e per il suo atteggiamento da tombeur de femme. Sono passate per la casa del Grande Fratello diverse sue ex fiamme. Proprio grazie a questa esperienza ha capito che la donna della sua vita è Marina con la quale si era interrotto il rapporto pochi mesi prima dell’inizio del reality.

Nell’ultima parte del reality si è scontrato diverse volte con Sossio Aruta. I due, con carattere e ambizioni da leader, non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. L’attore, infatti, ha dichiarato a tutti che se dovesse vincere l’ex calciatore di Castellammare di Stabia lui smetterà di fare tv.

Il viaggio nella casa del Grande Fratello Vip di Antonio

Antonio Zequila sin dall’inizio ha mostrato tutta la sua simpatia. Ha cercato di essere sempre gentile con le donne che sono stato il suo argomento principale. Anche durante le dirette Alfonso Signorini ha fatto entrare alcune presunte fiamme dell’attore. Lui ha sempre scherzato su questa sua vena da tombeur de femme. Con l’ingresso di Valeria Marini si è creata un po’ di tensione nei confronti di Antonella Elia, che con la showgirl stellare si è scontrata diverse volte. Lui ha cercato di gestire la situazione ma ha finito per rovinare definitivamente il rapporto con la Elia.

Uno dei momenti più belli e significativi di questa edizione del Grande Fratello Vip è stato quando Antonio Zequila ha confessato a sé stesso e al pubblico di essere innamorato di Marina. L’attore si è spinto oltre facendo addirittura una proposta di matrimonio. Marina ha risposto dopo l’eliminazione con un messaggio molto romantico che ha fatto scoppiare il lacrime Zequila.

Antonio Zequila si sbilancia su Sossio Aruta

Come detto in precedenza, Antonio Zequila non è riuscito ad instaurare un buon rapporto con Sossio Aruta. I due hanno cercato di imporsi come leader del gruppo in diversi modi anche se in finale è arrivato solo l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Antonio Zequila ha dichiarato di in tutti i modi che non vorrebbe una vittoria di Sossio Aruta. E’ talmente convinto che questa eventualità non sia possibile che ha rivelato che se vincesse proprio lui non farebbe più televisione ma si limiterebbe a fare cinema.