“Passeggi senza reggiseno…”?: Justine Mattera, la scollatura vertiginosa mostra le sue grazie [FOTO]

Justine Mattera nostalgica del passato

Anche Justine Mattera è stanca di rimanere a casa per la quarantena da Covid-19, tuttavia stringe i denti e si attiene alle regole emanate dal Governo per contenere la pandemia. Per fortuna negli ultimi giorni c’è stato un drastico calo degli infettati e un numero alto di guariti. Notizia che fanno ben sperare e che molto presto a poco a poco si potrà tornare alla normalità.

Nel frattempo la soubrette americana continua a sognare ad occhi aperti ricordando quello che ha fatto qualche settimana fa prima che iniziasse l’epidemia da Coronavirus. Infatti, attraverso un post su Instagram la 49enne ha dato l’ennesima dimostrazione che più il tempo passa e più lei si fa bella.

La showgirl americana e il suo outfit piccante

“Prima della chiusura di tutti i parrucchieri. Ma prima anche di tutto il resto. Chi l’avrebbe potuto immaginare? Era il 7 Marzo ed ero davanti a casa mia”, è questa la didascalia che Justine Mattera ha utilizzato a corredo di tre scatti mozzafiato. Nel post in questione la soubrette statunitense appare in forma splendente. L’ex moglie di Paolo Limiti ha addosso un abito rosa a doppio petto dalla scollatura profonda.

Il suo décolleté prosperoso risalta dalla giacca e le sue gambe sinuose e toniche hanno mandato in tilt tutti coloro che la seguono sul social network. La sosia di Marilyn Monroe appare sorridente ma nello stesso tempo uno sguardo accattivante. Una serie di immagini piccanti che in poco tempo sono state premiate con circa dieci mila likes e centinaia di complimenti. (Continua dopo il post)

La decisione del marito di Justine Mattera

Come spesso accade il nuovo post di Justine Mattera è stato preso di mira anche dagli haters che hanno criticato ancora una volta il suo outfit. Un utente, ad esempio, le ha chiesto se lei passeggia sotto casa con un abito del genere e soprattutto senza reggiseno.

Più volte la soubrette americana ha detto che le piace la sua scelta di vita e nessuno non giudicare e offenderla per la decisione presa. Inizialmente nemmeno il marito era favorevole alla pubblicazione di foto osé sui social ma poi ha dato il suo benestare decidendo lui quali scatti rendere pubblici e quelli da scartare.