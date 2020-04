Caso Madeleine, vicino alla svolta: dov’è la ragazza?

Il caso Madeleine, la bimba scomparsa all’età di 3 anni del 2007, continua ad essere vivo e a fare parlare. Stante a quello che sostiene un ex detective, si potrebbe essere vicini ad una svolta sul ritrovamento della piccola McCann, che oggi dovrebbe avere all’incirca 16 anni. Queste novità dovrebbero arrivare attraverso l’utilizzo di una equipe e di alcuni strumenti di riconoscimento facciale, stanno esaminando le foto scattate di quella vacanza in Portogallo.

Caso Madeleine: cosa ci aspetta?

A distanza dunque di 13 anni, il caso Madeleine potrebbe arrivare a fare un gran bel passo in avanti. Al momento è occupato nel suo ritrovamento il detective Mick Neville, che ha fondato nel 2012 il Central Forensic Image Team.

L’uomo, che attualmente è a capo del Super Recogniser International dichiara di volersi avvalere di un team di riconoscitori facciali, che hanno la capacità di ricordare ben l’80% dei volti visti nell’arco della loro vita. Questa dote molto acuta, in combinazione con le moderne tecnologie, potrebbe aiutare ad individuare nei fotogrammi la bimba e i suoi aguzzini.

Grazie infatti alla tecnologia di riconoscimento facciale di facebook e mostrando le immagini a queste reclute, secondo l’investigatore, si può individuare Madeleine, oggi adolescente.

L’analisi delle foto

Oltre a setacciare i social network, per dare uno scossone al caso Madeleine, l’investigatore intende mostrare a questa equipe di dotati le foto scattate durante quella vacanza portoghese fatale alla bambina.

Bisogna cioè effettuare un’analisi sulle immagini dove compare la bambina, per poi incrociate la ricerca con i bozzetti realizzati dalla polizia. I riconoscitori viventi possono infatti riuscire rintracciare i volti sospetti solo dall’osservazione di queste immagini. A dimostrare la valenza della loro qualità, il fatto che nel 2016 questi detective sono riusciti ad individuare un ladro solo riconoscendo un logo presente sulla maglietta.

Ma che aspetto avrà oggi la piccola McCann?

Sebbene si continui a dire “la piccola Maddie”, c’è da considerare che sono trascorsi tredici anni. E che pertanto va ritenuta la crescita della McCann, e l’eventuale suo nuovo aspetto. Lo scorso mese, sulla base di ipotesi plausibili, è stata infatti creata una immagine aggiornata di come potrebbe essere diventata. Un’immagine che si basa sulle caratteristiche fisionomiche di Maddie, come la forme delle guance, della bocca e della fronte.

A realizzare la foto, il professore Hassan Ugail della Bradford University. C’ è inoltre da dire che per il caso Madeleine, le autorità si sono avvalse anche dell’aiuto di una sensitiva. Secondo quest’ultima la piccola si troverebbe in Germania, dove sta seguendo un percorso formativo per diventare un’attrice.