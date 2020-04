“Quarantena bollente…”: Elisabetta Canalis esce di seno in balcone, vicini di casa a scrutare? [FOTO]

Elisabetta Canalis col seno al vento

Ebbene sì, la bella Elisabetta Canalis è tornata ad infiammare tutti coloro che la seguono su Instagram condividendo nelle ultime ore uno scatto piccante. Anche l’ex velina di Striscia la Notizia che si trova dall’altra parte dell’Oceano si trova in quarantena forzata a causa dell’emergenza Covid-19. Con il marito Brian Perri e la loro piccola Skyler Eva.

Nella foto in questione l’attrice sarda appare super sexy indossando una camicia bianca che si apre con il décolleté in bella vista. La soubrette è senza reggiseno, con i cape**oli che si intravedono, mentre passeggia nel balcone della sua abitazione a Malibù, a Los Angeles. I vicini di casa si sono accorti di questa visione paradisiaca? Fortunati loro che possono ammirarla tutti i giorni. (Continua dopo il post)

L’ex velina di Striscia la Notizia e il pensiero per l’Italia

Da qualche settimana Elisabetta Canalis è apparsa particolarmente preoccupata per quello che sta accadendo in Italia. Nonostante l’ex velina di Striscia la Notizia viva in America da diversi anni il suo cuore è sempre per la sua patria.

Per questo motivo, attraverso i suoi canali social la donna ha informato i follower di sottoscrivere una donazione ad una onlus che si occupa di raccogliere dei soldi destinati a comprare apparecchiature mediche per la sua Terra, ossia la Sardegna. Un’iniziativa che è stata apprezzata molto dai concittadini.

Elisabetta Canalis preoccupata per gli Stati Uniti

Ma Elisabetta Canalis è preoccupata anche per quello che sta accadendo negli Stati Uniti, in particolare a New York. La pandemia da Covid-19 lì è arrivata in ritardo ma in pochissimo tempo è diventato il Continente con i maggiori infetti, circa 150 mila e oltre 13 mila morti.

Oltre all’emergenza sanitaria per il Coronavirus, l’attrice sarda ha paura della criminalità. Infatti ultimamente ci sono stati diversi irruzioni da parte di delinquenti che rubano abitazioni e negozi. Ed è stata lei stessa ad informare i suoi follower che in America c’è un app che informa dove sono avvenuti dei crimini.