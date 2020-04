Uomini e Donne torna in tv dopo Pasqua? L’annucio di Raffaella Mennoia: “Ci siamo quasi…”

Il nuovo messaggio di Raffaella Mennoia su IG

Ebbene sì, dopo la sospensione avvenuta un mese fa per l’emergenza sanitaria per il Covid-19, il dating show Uomini e Donne è pronto a tornare. C’è da precisare che la macchina organizzativa non si è mai fermata, ma tra qualche settimana con l’introduzione della Fase 2, il programma col Trono classico ed over potrebbe tornare in onda su Canale 5. Ad informare i fan è stata Raffaella Mennoia, spalla destra di Maria De Filippi e storica autrice del programma Fascino.

Infatti nelle ultime ore la donna, attraverso il suo profilo IG ha condiviso una serie di scatti e clip direttamente dagli studi Elios di Roma. Quindi, molto probabilmente dopo la Santa Pasqua si potrà riprendere a registrare, ovviamente senza pubblico in studio e modificando il format per via del Coronavirus.

Uomini e Donne: le registrazioni riprendono dopo il 13 aprile 2020?

Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, qualche ora fa Raffaella Mennoia ha comunicato: “Stiamo lavorando per voi, con la speranza di farvi un po’ di compagnia. Ci siamo quasi. Ma senza assembramenti, stare vicini da lontani”. La storica autrice di Uomini e Donne non ha svelato altro anche se in molti sono convinti che le registrazioni del Trono classico e del parterre senior potrebbero riprendere già dopo il 13 aprile 2020.

Intanto in questi giorni gli autori hanno lavorato dietro le quinte coinvolgendo la tronista Giovanna Abate e la dama torinese Gemma Galgani. Inoltre la fidanzata dello sportivo Alessio Sakara sta facendo anche i casting, ovviamente via telefono o videochiamate, per la nuova edizione di Temptation Island. Il programma dovrebbe andare in onda in estate ma il palinsesto può cambiare per via del Covid-19.

Le parole di Raffaella Mennoia

Qualche giorno fa, sempre sul suo account IG, la spalla destra di Maria De Filippi ha detto che stanno lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate, però stanno andando avanti.

Quindi, c’è una parte di redazione che sta chiamando le coppie che li hanno contattato su Witty e sulla pagina Instagram di Temptation Island. Mentre altri autori lavorano sui casting del dating show Uomini e Donne. “Ovviamente stiamo procedendo con tempi e modalità ben diversi però ci siamo”, ha precisato Raffaella Mennoia.