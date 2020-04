Pupo torna a parlare del flirt con Barbara D’Urso e svela: “Ho giurato che…”

Oggi, mercoledì 8 aprile, è uscito il nuovo numero di “Chi”. Il direttore Alfonso Signorini ha intervistato molteplici personaggi famosi, soprattutto quelli legati al GF VIP 4. Per tale motivo, è stato chiamato in causa anche Pupo il quale, oltre che parlare del reality show, si è lasciato scappare qualcosina anche sul flirt con Barbara D’Urso di cui si è tanto discusso.

Lady Cologno ha sempre categoricamente smentito l’esistenza di questo flirt. A darle manforte è intervenuto anche Memo Remigi, il quale ha detto che nel periodo della presunta liaison i due stavano insieme. Ad ogni modo, il cantante toscano ha aggiunto delle nuove dichiarazioni in merito.

Le parole di Pupo su Zequila e Volpe

Nel corso dell’intervista con il settimanale di Signorini, Pupo è tornato a parlare di Barbara D’Urso. Nel caso specifico, l’opinionista del GF VIP stava commentando quanto accaduto tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. Quest’ultimo ha sempre ammesso di aver avuto una relazione di letto con la conduttrice, cosa sempre smentita dalla donna. Ad ogni modo, il cantante ha detto che, secondo il suo punto di vista, tra i due c’è stato realmente qualcosa. Molto probabilmente, però, la Volpe non vuole che venga a galla e Zequila avrebbe dovuto rispettare la cosa.

L’opinionista, però, ha lanciato anche qualche frecciatina all’ipocrisia che purtroppo vige nella maggior parte degli ambiti, sia televisivi che non. In seguito, il protagonista è venuto al dunque ed ha svelato l’esistenza di un giuramento intercorso tra lui e la conduttrice Mediaset.

Il giuramento fatto a Barbara D’Urso

Pupo ha ammesso di aver giurato a Barbara D’Urso che non avrebbe più parlato del presunto flirt intercorso tra loro due. In realtà, ad oggi, ancora non risulta molto chiara la vicenda. Pupo prima aveva espresso quasi con chiarezza di aver avuto una fugace scoria con la presentatrice, poi si è rimangiato tutto ponendo l’accento sul giuramento.

Potrebbe avere un senso l’ipotesi secondo cui la D’Urso avrebbe chiesto al vip di “insabbiare” la vicenda onde evitare di sollevare altri polveroni. Inoltre, all’epoca dell’ipotetica relazione, la donna stava con Memo Remigi, quindi questo porterebbe alla luce anche un brutto tradimento.