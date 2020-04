Raffaella Mennoia fa preoccupare, bloccata fuori agli studi di Mediaset: “Ho 39 di febbre…” (FOTO)

In questi giorni di quarantena, ci sono alcune persone che stanno continuando a portare avanti il loro lavoro. Tra queste rientrano anche i membri del cast di Uomini e Donne. Nonostante la trasmissione sia stata sospesa, la produzione sta continuando a lavorare per tenere compagnia ai fan. Alcune ore fa, però, Raffaella Mennoia ha fatto preoccupare i suoi fan.

Come di consueto, ha registrato delle Instagram Stories poco prima di entrare negli studi Elios per cimentarsi in ciò che ama di più, il suo lavoro. All’ingresso, però, la sicurezza di Mediaset l’ha bloccata in quanto la sua temperatura corporea era troppo alta.

La Mennoia fa preoccupare i fan

Il periodo che tutta l’Italia sta vivendo è davvero assurdo. Tutto è fermo e le attività che stanno continuando ad andare avanti lo stanno facendo adoperando le dovute precauzioni. A Mediaset, ad esempio, prima di avere accesso agli studi, la sicurezza misura la temperatura a tutti gli addetti. Questa mattina, però, Raffaella Mennoia ha fatto preoccupare tutti in quanto il termometro ha registrato ben 39 gradi.

Gli addetti a tali controlli, quindi, l’hanno bloccata e le hanno consigliato di rimanere in auto fino a quanto la temperatura sarebbe scesa. Se così non fosse stato, ovviamente, la donna avrebbe dovuto fare immediatamente ritorno a casa. Per fortuna, però, nell’arco di poco tempo, la temperatura è tornata regolare. Molto probabilmente si è trattato di uno sbalzo causato dallo stare troppo tempo chiusa in auto. (Continua dopo la foto)

Un hater esagera e Raffaella reagisce

Raffaella Mennoia, infatti, dopo aver fatto un po’ preoccupare i fan, ha chiarito di stare bene ed è potuta tornare al suo lavoro. Un utente, però, non ha molto gradito le sue ultime Instagram Stories, sta di fatto che l’ha pesantemente insultata. La persona in questione è arrivata addirittura ad augurarle la morte.

La caporedattrice di Uomini e Donne si è semplicemente limitata a postare nuovamente l’insulto su IG Stories per mettere in evidenza la cattiveria di certe persone. A quel punto, i fan sono accorsi ed hanno cominciato a commentare difendendo la loro beniamina. Inoltre, pare ci siano delle belle novità anche per il talk show pomeridiano. La donna ha annunciato che potrebbe tornare prima del previsto.