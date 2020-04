Lorella Cuccarini non ce la fa: il crollo emotivo a La vita in diretta

La vita in diretta: la versione più lunga piace al pubblico di Rai Uno

Da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria per il Covid-19 il palinsesto de La vita in diretta ha subito un cambio. Infatti i due conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano si sono occupati principalmente sulla pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo. Inoltre, dopo aver sospeso Vieni da me di Caterina Balivo, i vertici di Viale Mazzini hanno allungato la messa in onda dello storico format di Rai Uno.

Infatti da circa un mese va in onda dalle 14 sino alle 18:45 con una pausa di 45 minuti per dare spazio al TG1 e la serie Il Paradiso delle Signore 4. Inoltre è aumentato anche lo share mettendo in serie difficoltà la concorrenza formata da Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

Lo sfogo di Lorella Cuccarini

Osservando le immagini provenienti dagli ospedali di tutta Italia, Lorella Cuccarini ha avuto un momento di sconforto e debolezza lasciandosi scappare questa frase: “È un pugno al cuore”. Aggiornando il bollettino del numero dei morti e degli infettati di Covid-19, la padrona di casa de La vita in diretta ha detto: “Ogni giorno, a questo punto della trasmissione, raccontiamo le vostre storie. E oggi lo facciamo con un’amica di Rai1, Cristiana Capotondi, che vedo già collegata con noi”.

Ma lo sfogo della collega di Alberto Matano non è terminato qui. Infatti la soubrette romana ha detto anche che non è per niente facile questo momento del programma, perché quotidianamente per lei e tutta la squadra della Rai è come un pugno al cuore.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano confermati a La vita in diretta 2020/2021?

Lorella Cuccarini e Alberto Matano nelle ultime settimane hanno risollevato gli ascolti de La vita in diretta. Complice la versione lunga del programma, ma soprattutto perché si parla dell’emergenza sanitaria per il Covid-19- Quindi verranno riconfermati per la prossima stagione?

E se in questi giorni si parla di Salvo Sottile come loro erede alla versione estiva, di recente girava voce il possibile allontanamento della soubrette romana. Infatti un’indiscrezione diceva che la rivale di Heather Parisi potrebbe essere sostituita da Serena Bortone, giornalista e conduttrice di Agorà su Rai Tre.