Uomini e Donne, Giulia D’Urso sbotta sui social: “Sto impazzendo…” (Foto)

Giulia D’Urso e Giulio Raselli sono una delle coppie più seguite e apprezzate tra quelle uscite da Uomini e Donne. In questo periodo di quarantena sono molto attivi sui social dove condividono molti momenti della loro quotidianità. Nonostante la storia d’amore sia iniziata da poco, l’ex tronista si è detto pronto a fare passi importanti.

Lei, secondo quanto riferito in un’intervista, ci va con i piedi di piombo nel senso che vuole godersi al massimo questa storia senza pensare troppo a mettere su famiglia. Come detto, i due stanno vivendo la quarantena insieme e proprio in questi giorni la bella Giulia D’Urso ha mostrato qualche segno d’insofferenza. In particolare, un po’ come tutti gli italiani, per la chiusura forzata in casa.

L’evoluzione della storia d’amore tra Giulio e Giulia

Giulio Raselli è entrato nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Giulia Cavaglia. Nel percorso la ragazza si è concentrata particolarmente proprio su di lui e Manuel Galiano. Sono stati loro i protagonisti del momento più atteso quello della villa. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, ma anche di alti e bassi e incomprensioni, Giulio Raselli si è dovuto fare da parte visto che la scelta è ricaduta su Manuel.

Per Raselli è arrivata l’esperienza a Temptation Island dove si è avvicinato molto a Sabrina anche se tra di loro c’è sempre stata amicizia, facendosi conoscere ancor meglio dal pubblico da casa. Subito dopo la possibilità di sedere sul trono più ambito d’Italia. Nel suo percorso da tronista, come aveva annunciato sin dall’inizio, non si è risparmiato.

Il giovane si è concentrato su Giulia D’Urso e Giovanna Abate, con le quali ci sono stati momenti molto romantici alternati ad altri di grande tensione. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, Giulio Raselli ha scelto Giulia. A questo punto i due hanno iniziato la loro meravigliosa storia d’amore lontano dal programma.

Giulia D’Urso sbotta sui social

Giulia D’Urso è molto attiva sui social. In una delle sue ultime dirette ha parlato di come sta vivendo la quarantena. La ragazza ha raccontato che, nonostante la dolce compagnia di Giulio Raselli, sta cominciando a mostrare segni di insofferenza.

L’ex corteggiatrice ha scritto chiaramente nell’immagine postata sui social “Sto impazzendo”. Ha raccontato scherzando che i suoi atteggiamenti, quanto mai singolari, hanno spinto il fidanzato a pensare che stia diventando pazza. Purtroppo nella situazione di Giulia D’Urso c’è praticamente tutta Italia. La speranza di tutti, e anche quella di Giulia, è che la situazione possa migliorare al più presto.