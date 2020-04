Antonella Clerici svela il segreto di Maelle, la figlia avuta da Eddy Martens

Antonella Clerici in quarantena con la figlia e il compagno

In questo periodo di quarantena per il Covid-19 Antonella Clerici sta avendo la possibilità di trascorrere più tempo insieme alla figlia Maelle e al suo compagno Vittorio Garrone. Addirittura negli ultimi giorni si è diffuso un gossip sulla coppia parlando di un possibile matrimonio.

E a proposito di nozze la professionista lombarda le ha negate ad Eddy Martens, l’unico partner che le ha dato la possibilità di diventare madre. Un po’ di tempo fa l’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha rilasciato una lunga intervista parlando molto del suo rapporto speciale che la sua bambina, ormai adolescente.

Le parole al miele per la figlia Maelle

Intervistata tempo fa a La vita in diretta su Rai Uno, Antonella Clerici parlando della figlia Maelle ha confessato che quest’ultima è sempre stata sul palco. Infatti sin da piccola la professionista Rai l’ha portata a Sanremo perché era la bambina d’Italia e ancora oggi la porto ovunque. Quando era al timone dello show per bambini, Ti lascio una canzone, lei la portava volentieri a vedere le prove rimanendo lì fino a tardi.

Quando la compagna di Vittorio Garrone dava un po’ di confidenza a qualche bambina, la figlia l’ha aspettava a casa ed era molto gelosa. “Quando ho iniziato a fare questo programma, nel 2008, volevo diventare mamma, nel 2009 è arrivata Maelle che è un po’ figlia di Ti lascio una canzone. All’inizio lo conducevo come se fossi la zia, poi ho iniziato a condurlo da mamma. Essere mamma ti dà un approccio diverso con i bambini“, aveva confidato la Clerici.

Antonella Clerici svela il segreto di Maelle

Stando alle dichiarazioni di Antonella Clerici la figlia Maelle ha un carattere molto forte, in poche parole è un bel peperino. Sin da piccola voleva imitarla mettendosi vestiti con le paillettes, trucchi e tacchi a spillo. Inoltre è molto brava a scuola, oltre all’italiano, la ragazzina parla perfettamente anche il francese, lingua ereditata dal padre Eddy Martens. L’ex conduttrice de La prova del cuoco si era ritenuta molto ignorante, ma le sembra più che giusto dare quest’opportunità alla figlia.

In quell’occasione la professionista lombarda aveva rivelato. “La scuola francese inizia un po’ prima. Ha pianto, io ho cercato di non farmi scendere la lacrima. Per lei la mamma fa un lavoro normale. Ogni tanto un po’ si storce quando ci fanno le foto in giro, dice ‘io voglio stare con la mia mamma’”.