‘Un posto al sole’ anticipazione 9 aprile 2020, il bambino di Greta è di Roberto?

Le anticipazioni di Un posto al sole del giorno giovedì 9 aprile 2020 annunciano nuovi risvolti succulenti all’interno della nota soap opera napoletana. Si tornerà a parlare di Roberto Ferro il quale sarà in procinto di scoprire se il bambino che Greta aspetta è suo o no.

L’uomo, però, dovrà fare le spese con il brutto litigio scaturito con suo figlio Filippo. Quest’ultimo ha fatto infuriare il padre a causa della mancata dialisi. Andrea e Arianna sembreranno sul punto di rottura e l’uomo avrà il cuore a pezzi. Infine, Nunzio farà una scoperta a dir poco scioccante.

Anticipazioni Un posto al sole del 9/4/2020

Periodo davvero complesso per Roberto. Dopo aver scoperto di essere ancora succube di Greta, il signor Ferri si ritroverà a dover fare i conti con la lite sorta tra lui e il figlio Filippo. Come se ciò non bastasse, Roberto dovrà anche attendere i risultati del test di paternità che arriveranno proprio in questo imperdibile appuntamento. Sarà lui il padre del bambino che l’ammaliante Greta porta in grembo?

Intanto, nell’appuntamento di giovedì 9 aprile di UPAS vedremo una confusa Giulia alle prese con una collaborazione fra Vintariello e il centro d’ascolto. Nel dettaglio, la madre di Angela non saprà come comportarsi e dovrà prendere una dura decisione.

UPAS, la scoperta di Nunzio

Mentre l’iconica Giulia Poggi sarà alle prese con questa circostanza, Nunzio scoprirà qualcosa che non avrebbe dovuto sapere! Andrea Pergolesi sarà con il cuore completamente a pezzi dato che non saprà più dove sbattere la testa. Arianna, infatti, sembra aver voltato pagina e non darà accenni positivi su una loro riconciliazione. Ma per fortuna in futuro le cose andranno di gran lunga meglio.

Spoiler Un posto al sole: incidente per Michele

Prossimamente, in Un posto al sole, vedremo Greta fare l’impossibile per riavvicinarsi al suo Roberto e sarà fermamente sicura che il bambino che aspetta, farà da collante. Peccato però, che Ferri la allontanerà con l’aiuto inaspettato di Marina Giordano. Angela e Franco, invece, si ritroveranno a dialogare su Nunzio mentre Renato rimarrà a dir poco deluso dai suoi figli. Michele, invece, si ritroverà invischiato in un incidente spiacevole.