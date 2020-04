Roberta di Padua si spoglia in diretta, fan in delirio: oddio che quarantena!(VIDEO)

Chi segue Uomini e donne conosce di sicuro Roberta di Padua. La giovane mamma di Cassino da circa tre anni è presenza fissa nel programma della De Filippi alla ricerca della sua anima gemella. Indimenticabile, la conoscenza avuta con Riccardo Guarnieri e la frequentazione con Armando Incarnato.

Seppur il programma attualmente è in sospensione a causa del Covid- 19, Roberta di Padua si fa sentire sui social. Come tanti altri personaggi famosi della tv, anche lei sta cercando di intrattenere i suoi follower e pochi istanti fa lo ha fatto in una maniera davvero esagerata. La dama ha deciso di spogliarsi in diretta, accendendo la fantasia dei fan.

Roberta Di Padua si spoglia su Instagram

Roberta di Padua fa parte del parterre del trono over di Uomini e Donne da diverso tempo ed è una delle dame più amate dal pubblico.La donna ha avuto delle storie non facili e come già detto in precedenza è alla ricerca di un uomo che possa amarla intensamente.

La sua bellezza ha fatto perdere la testa ai telespettatori a casa e di conseguenza è molto seguita sui social. E proprio sul sul profilo Instagram, poco fa ha mandato in delirio il pubblico maschile mostrandosi in costume da bagno. Un bikini dorato che evidenza ancor di più la sua carnagione olivastra.

Roberta Di Padua, seppur criticata per qualche kilo in più, è apparsa in perfetta forme con delle curve mozzafiato. Da qualche tempo però si è insinuato il dubbio che a Roberta potessero piacere le donne. E così la dama ha deciso di rispondere a questa domanda indiscreta sui social, sorprendendo tutti. (Continua dopo il post)

L’effetto quarantena fa brutti schermi

Roberta Di Padua ha voglia di estate e di ritornare al mare. Visto l’obbligo di reste in casa l’inizio delle belle giornate primaverili,anche la dama inizia sentire l’esigenza di uscire e tornare alla normalità. Infatti come lei stessa ha scritto nel video ‘è l’effetto quarantena’. Ovviamente, nel giro id pochi minuti il post ha fatto il boom di like. In tanti hanno apprezzato l’esibizione della donna, notando in particolar modo il suo seno prosperoso. Numerosi sono stati anche i commenti del tutto positivi.