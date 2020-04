Tomaso Trussardi compleanno in quarantena: cosa gli ha regalato Michelle Hunziker

View this post on Instagram

Eccoci al completo. Questo sarà un ricordo indelebile….Siamo in quarantena dal 6.marzo qui a Bergamo tutti insieme. ❤️Ormai una famiglia allargata…Goffredo e Sara li vedo come dei miei figli acquisiti e quando tutto finirà, mi mancheranno da impazzire. Questa convivenza, questa esperienza così forte è difficile, ma ci ha uniti tanto. È nelle difficoltà, nello sconforto e nella sofferenza che si trova la vita che conta, i valori…quanti nostri amici hanno perso i propri genitori…quanti amici non riescono a vedere un futuro e temono di non riprendersi con la propria azienda..quante preoccupazioni per tutti…ma una cosa è certa…abbiamo davvero capito cosa vuol dire la frase: “l’unica cosa che conta è la salute”. Ora è il nuovo mantra e ce lo ricorderemo per sempre. Vi abbraccio ❤️❤️❤️ #quarantena #family #friends @therealauroragram @therealtrussardigram @saradanielee @kingcerz #sole #celeste #lilly #leone #italia