Uomini e Donne: Enzo e Pamela tornano insieme, lui la spiazza con un gesto (FOTO)

In questi giorni, la coppia formata da Enzo e Pamela di Uomini e Donne aveva dato segni di cedimento. La lontananza tra i due non stava certamente giovando alla loro relazione, sta di fatto che i due sembravano essersi lasciati.

Le cose, però, sono sempre state alquanto controverse. Non potendosi incontrare dal vivo, poi, la situazione ha assunto una connotazione quasi surreale. Ad ogni modo, nelle ultime ore pare ci sia stata la svolta.

La crisi tra Enzo e Pamela e il gesto di lui

Un po’ di settimane fa, Pamela aveva pubblicato sul suo profilo Instagram dei contenuti molto espliciti nei quali annunciava la rottura con Enzo di Uomini e Donne. Dopo poco, però, era intervenuto l’imprenditore napoletano a fare un po’ di chiarezza in più sulla vicenda. Il protagonista aveva dichiarato che, in realtà, tra i due ci fosse solo qualche incomprensione che non poteva essere definita rottura vera e propria. Fino a quando non ci sarebbe stato un confronto faccia a faccia, infatti, una coppia non può prendere decisioni così importanti.

Ad ogni modo, per tutti questi giorni, non sono mancate frecciatine tra i due che hanno lasciato intendere che, ormai, qualcosa si fosse sgretolato. Come un fulmine a ciel sereno, però, ieri sera è arrivata una splendida notizia. Il cavaliere del trono over, infatti, ha pubblicato tra le Instagram Stories un ricordo molto romantico in cui era insieme alla sua donna.

La risposta della dama di Uomini e Donne

Quest’ultima, felice del bellissimo gesto da parte dell’uomo, ha deciso non solo di riproporre tale contenuto anche sul suo profilo, ma di aggiungere anche altro. La Barretta, infatti, ha inserito una nuova foto che li ritrae insieme felici e sereni, risalente sempre ad un po’ di tempo fa. A corredo delle immagini, ovviamente, non sono mancate frasi romantiche e canzoni d’amore.

Per tale ragione, la situazione sembra, ormai, chiara. Qualunque sia stato il motivo della crisi tra Pamela e Enzo di Uomini e Donne, adesso sembra sia tutto passato. I due protagonisti, però, non sono ancora intervenuti in prima persona per chiarire la situazione. Non ci resta che attendere per vedere se lo faranno.