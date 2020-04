Uomini e Donne, Manuel Galiano attacca Giulia Cavaglià:”E’ arrivato il momento di dire le cose come stanno”

Manuel Galiano e Giulia Cavaglià sono stati due dei grandi protagonisti delle scorse edizioni di Uomini e Donne passate edizioni di Uomini e Donne. I due negli ultimi mesi hanno avuto modo di lanciarsi tante frecciatine per la fine della loro relazione.

La giovane ha confessato di essere rimasta molto delusa dal suo ex fidanzato , con il quale il rapporto è durato solo pochi giorni a causa, a suo dire, di un tradimento. Ora è arrivato il momento per Manuel di dire la sua. L’ex corteggiatore si è lasciato andare ad affermazioni molto forti durante una diretta instagram.

L’inizio e la fine della storia tra Manuel e Giulia

Giulia Cavaglià, come detto in precedenza, ha vestito i panni della corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. Sin dall’inizio il bel tronista le ha dedicato molte attenzioni fin quando in studio non è arrivata Claudia Dionigi. Sono stati proprio loro ad arrivare al momento più atteso quello della villa. Lorenzo alla fine ha scelto proprio Claudia con la quale è iniziata una meravigliosa storia d’amore che continua ancora oggi a gonfie vele.

Subito dopo Giulia è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne. Per lei sono scesi moltissimi ragazzi, tra gli altri hanno catturato la sua attenzione Giulio, Manuel e Flavio. Se quest’ultimo dopo alcune settimane ha deciso di auto eliminarsi, gli altri due hanno messo in campo tutte le proprie carte. E’ stato un un percorso ricco di alti e bassi, alla fine del quale Giulia Cavaglià ha scelto Manuel Galiano spiegando che per lui provava un sentimento che andava oltre della semplice attrazione che ha sempre sentito nei confronti di Giulio.

A distanza di sole due settimane, però, il brutto risveglio: la storia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano è giunta al capolinea. Stando alle ultime dichiarazioni dell’ex tronista, il motivo sarebbe stato un presunto tradimento da parte del ragazzo. Da par suo, però, Galiano a sempre negato questa ipotesi rilanciando le accuse.

Le dichiarazioni di Manuel Galiano su Giulia Cavaglià

Manuel Galiano in una diretta instagram ha deciso di dire le cose come stanno sulla sua storia con Giulia Cavaglià. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha esordito dichiarando che la ragazza ha sfruttato la sua presenza in studio.

Nel corso della sua diretta ha chiarito che semmai lei dovesse mandargli un messaggio lui non lo leggerebbe nemmeno. In chiusura ha chiarito che non ha alcun risentimento nei confronti di Giulio Raselli, “avversario” nello studio di Uomini e Donne e si è detto felice perchè ha ritrovato l’amore.