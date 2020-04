Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco le parole di Ignazio Moser

Le parole di Ignazio

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati accusati di aver pianificato tutto fin dall’inizio. Secondo il parere di molti il libro non ha fatto altro che garantire loro maggiore visibilità. Infine dopo aver lasciato Andrea Iannone, i due sono usciti allo scoperto. Una foto del settimanale Chi li ritrae all’ingresso di un supermercato.

Un utente social ha dato della venduta a Giulia, così ha chiarito che non è da lei mostrarsi in modo trasandato in pubblico. Se si fosse organizzata con i paparazzi, si sarebbe mostrata con un look impeccabile come sempre. Purtroppo ricevono costantemente delle critiche, ma per fortuna dalla loro parte hanno delle vecchie amicizie. In prima linea ci sono Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

‘Se sono insieme è perché c’è qualcosa di forte tra loro’

Le parole di Ignazio sono state molto commoventi sia per il diretto interessato che per molti utenti social. Ha detto di essere imparziale nella vicenda, però è contento nel notare che non riescono a fare meno l’uno dell’altra. Andrea è un personaggio pubblico molto amato, soprattutto dalle giovani, e questo ha compromesso la sua relazione.

In questi anni ha avuto tanti flirt, però a un certo punto ha desiderato altro. Ha capito che il suo posto era quello che ha perso per una leggerezza del momento. Se oggi hanno deciso di riprovare per la terza volta, vuol dire che il loro amore è più forte di quanto si potesse immaginare. Ignazio ricorda le chiamate che riceveva dall’ex tronista mentre stava a casa con Cecilia. Percepiva in lui un malessere dovuto dall’assenza di un qualcosa. Adesso ha un sorriso smagliante, dunque gli augura tanta felicità.

‘Se finirà, mi farò io del male…mica voi’

L’opinionista Selvaggia Lucarelli ha accusato Giulia di non amare sé stessa e di non avere dignità per il perdono concesso a Damante. La risposta non è tardata ad arrivare. L’influencer le ha ricordato che anche lei ha sofferto per un tradimento, quindi dovrebbe sostenerla e non criticarla.

E’ una scelta dettata dal cuore, in quanto accetterà ogni conseguenza. Se dovesse finire male, sarà l’unica a soffrirne. Ragion per cui ha invitato tutti a vivere sereni. Su tale faccenda Ignazio non si è espresso perché vuole evitare qualsiasi tipo di scontro sul web.