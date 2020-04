Barbara D’Urso, Mediaset la sostituisce con un film: la decisione su Pomeriggio 5 e Live Non è la D’Urso

Live Non è la D’Urso si ferma la sera di Pasqua

Ogni anno durante il periodo della Santa Pasqua Mediaset decide di mandare in pausa alcune su trasmissioni. Quest’anno, però, a causa dell’epidemia di Coronavirus i palinsesti sono stati cambiati. Ad esempio Barbara D’Urso avrà solo un giorno di pausa in questa Settimana Santa. Il suo contenitore domenica, ovvero Live Non è la D’Urso non verrà trasmesso la sera di Pasqua.

Il talk che la settimana scorsa ha segnato il minimo di share sarà sostituito dal film comico Non ci Resta che Piangere col compianto Massimo Troisi e Roberto Benigni. La pellicola degli Anni Ottanta andrà in onda in prima serata su Canale 5 subito dopo Paperissima Sprint. Il rotocalco festivo di Lady Cologno tornerà la settimana prossima, ossia domenica 19 aprile 2020.

Pomeriggio Cinque in onda anche per Pasquetta

Rispetto gli anni passati, non ci sarà nessuna pausa per la messa in onda di Pomeriggio Cinque. Infatti la padrona di casa Barbara D’Urso, anche nel giorno di Pasquetta, sarà presente nello studio 7 di Cologno Monzese per informare ed intrattenere il pubblico. Quindi il palinsesto di Canale 5 del lunedì dell’angelo, 13 aprile 2020 non subirà nessun cambiamento.

Dopo il TG5 delle 13 troveremo la soap americana Beautiful, ma anche quelle iberiche Una Vita e Il Segreto di Puente Viejo, preceduto dal film tv Incanto d’Amore di Inga Lindstrom. Mentre, come sempre alle 17.10 circa ci sarà un nuovo appuntamento del contenitore pomeridiano di Carmelita.

La vita in diretta in onda per Pasquetta ma dalle 16:50

Anche la concorrenza non si fermerà ma subirà un leggero cambio d’orario. I conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano saranno in onda anche nel lunedì di Pasquetta. Il contenitore pomeridiano di Rai Uno La vita in diretta verrà trasmessa ma solo per il 13 aprile partirà più tardi.

La trasmissione che fino all’anno scorso era presentata da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non andrà in onda alle 14.10, ma solo alle 16.50 fino alle 18.45. Quindi subito dopo ci sarà l’ennesima replica del game show di Flavio Insinna, L’Eredità. Mentre dopo il Tg1 delle 13:30 i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di trasmettere un appuntamento speciale di TecheTecheTè.