Oroscopo Paolo Fox 9 aprile 2020, le previsioni di oggi: conferme per lo Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox del 9 aprile 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. I nativi del Toro devono fare i conti con la Luna opposta. Le persone dei Gemelli, invece, devono rivalutare i sentimenti. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 simboli dello zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 9 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Finalmente la Luna non è più in opposizione. Sembrate un po’ arrabbiati con il destino perché forse vi ha tolto delle occasioni, ma vi saranno riconsegnate a breve. Sabato e domenica potrebbero essere due giornate splendide per i sentimenti.

Toro – In queste ore dovete gestire con molta attenzione la Luna opposta. Di solito, siete equilibrati e stabili ma quando avete a che fare con persone poco corrette, perdete le staffe. Nel corso di queste giornate è proprio quello che può capitare.

Gemelli – In questo periodo, rivalutare i sentimenti è molto importante. Anche coloro che erano abituati a volare di fiore in fiore, ora sono più concreti e affettuosi, sia in amore che in famiglia. Dopo le tensioni di questi ultimi mesi, l’astrologo crede che sia necessario ricostruire una grande interiorità.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Nei prossimi due giorni potrete avere delle buone intuizioni. Questo è il momento di forza non solo per le relazioni ma anche per dire ‘Basta’ a qualcosa che vi fa soffrire moltissimo. Presto Saturno sarà fuori dalla vostra vita e questo potrebbe imporvi un cambiamento importante.

Leone – Amate sempre fare tutto a modo vostro. Detestate le persone che vi pongono dei limiti e non ascoltate i consigli di chi vi sta attorno. In questo momento è il destino a porvi un blocco e contro il destino c’è poco da fare, perciò concentratevi molto sul lavoro. Impegnatevi ancora di più negli studi perché c’è il rischio di perdere colpi e soprattutto di perdere tempo. In amore siete piuttosto quotati.

Vergine – Avere la Luna favorevole è molto importante. Periodo buono per i contatti che possono arrivare anche grazie ai social. Un primo incontro virtuale può diventare qualcosa di più da giugno. Anche nei periodi difficili si può sperare in qualcosa di positivo.

Previsioni di giovedì 9 aprile 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Nei prossimi due giorni ci saranno maggiori spese, perciò l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare attenzione ai soldi. Questo è un periodo pesante per tutti, soprattutto per voi che siete reduci da quattro mesi di disagi. Coloro che hanno un’attività autonoma oppure a chiamata hanno bisogno di un po’ di stabilità in più.

Scorpione – Questo periodo regala una grande emotività che dovete gestire al meglio. Almeno fino a venerdì sera, avete buone carte da giocare anche nelle relazioni interpersonali. In arrivo piccoli successi, piccole conferme.

Sagittario – Prima di parlare dovreste contare fino a dieci. Se nelle giornate di domenica e lunedì c’è stato un litigio in amore, allora sapete che state vivendo un rapporto da tenere sotto controllo.

L’oroscopo di Paolo Fox del 9 aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno – Avere una Luna favorevole significa vivere relazioni importanti e magari sognare. Come tutti, in questo periodo siete sotto pressione, però, voi siete abituati a pensare su cosa fare nei prossimi mesi. In qualche modo, questo periodo non vi sconvolge del tutto ma vi dà più forza e voglia di ricostruire.

Acquario – In questi giorni dovete chiedervi se siete soddisfatti della vostra vita, se state facendo ciò che desiderate. Spesso la vita è piena di regole e la voglia di trasgredire è sempre più alta per voi. Probabilmente ci sono state interruzioni sul lavoro o cambiamenti importanti, ma è arrivato il momento di riorganizzare tutto.

Pesci – Tenete sotto controllo la vostra emotività. Rispetto all’inizio della settimana, in amore si ragiona meglio ma potreste avere a che fare con una persona lontana dalle vostre esigenze. L’uomo delle stelle consiglia doppia prudenza nei rapporti con Vergine, Pesci e con lo Scorpione.