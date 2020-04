Grande Fratello VIP, una finale emozionante e ricca di colpi di scena

Ieri sera è andata in onda la finale del Grande Fratello VIP 4. Una finale ricca di emozioni sia per i concorrenti che per il pubblico a casa che ha portato, a tarda notte, alla proclamazione del vincitore, Paola Di Benedetto. Nelle quasi quattro ore di diretta c’è stato spazio per le lacrime e per i sorrisi con una serie di sorprese per tutti i finalisti. Cos’è accaduto in particolare?

Grande Fratello VIP 4, eliminazioni da super finale

I concorrenti che sono arrivati in finale al Grande Fratello VIP 4 sono 7. Si tratta di un record dal momento che nelle edizioni passate del reality i finalisti erano sempre stati 6. Dopo una primissima eliminazione, infatti, la corsa al titolo finale è stata riservata a 6 inquilini. Ieri sera, il primo ad abbandonare la casa più spiata d’Italia è stato Andrea Denver. Il ragazzo, comunque molto soddisfatto, ha perso al televoto settimanale con Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese.

Le eliminazioni successive sono state decise da diversi televoti flash che hanno decretato, man mano, i 3 super finalisti che, al termine della puntata, si sarebbero giocati la vittoria finale. In particolare, Antonella Elia perde il confronto con Sossio Aruta, Aristide Malnati perde quello con Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese perde quello con Paola Di Benedetto. A giocarsi il tutto per tutto, quindi, saranno Sossio, Paola e Paolo.

Una finalissima ricca di emozioni

I tre super finalisti sono stati protagonisti, come tutti gli altri, di sorprese importanti. Sossio Aruta ha ricevuto una commovente lettera dai figli Daniel e Diego ed ha potuto parlare con la sua Ursula a cui ha chiesto di sposarlo. Paolo Ciavarro ha parlato con il padre Massimo e ha visto, in collegamento video dalla Sicilia, la tanto amata Clizia Incorvaia.

Paola Di Benedetto ha ascoltato un commovente messaggio della mamma e la canzone che Fedez le ha dedicato. Il primo ad essere eliminato è Sossio Aruta. Emozionante, come ogni anno, lo spegnimento delle luci della casa.

Tra Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto, per la prima volta fuori dagli studi, la spunta quest’ultima. La ragazza, al termine della puntata, fa un annuncio importante ed inaspettato: l’intero montepremi pari a 100 mila euro verrà devoluto in favore della Protezione Civile italiana per l’emergenza Coronavirus. (Qui il video)