Patrick Ray Pugliese sconfitto in finale, le reazioni sui social (Video)

Se c’era un favorito per la quarta edizione del Grande Fratello VIP 4 questo era Patrick Ray Pugliese. Tra i 6 concorrenti arrivati in finale, assieme a Sossio Aruta e Paolo Ciavarro era tra i papabili vincitori.

Molta sorpresa, sia in casa che tra il pubblico da casa, ha destato, invece, la sua eliminazione al televoto flash. Per la terza volta, quindi, l’ex inviato di Barbara D’Urso ha visto sfumare il sogno della vittoria al reality. Le reazioni sui social sono arrivate immediatamente.

Patrick Ray Pugliese, un percorso ricco di simpatia

Patrick Ray Pugliese, lo sapranno bene i fans del GF, non è nuovo alla partecipazione a questo reality. Era il 2004 quando il ragazzo esordiva al Grande Fratello 4 per poi tornare a partecipare nel 2011 al Grande Fratello 12. Come avvenuto nelle precedenti edizioni, anche stavolta il percorso di Patrick all’interno della casa più spiata d’Italia è stato impregnato sulla sua grande simpatia.

Grande fautore della maggioranza degli scherzi all’interno della casa, Patrick non si è di certo risparmiato. Non sono mancati, naturalmente, gli scontri. Memorabile per tutti rimarrà quello con Antonella Elia che, come lui stesso ha dichiarato, gli è costato uno dei momenti più difficili all’interno della casa.

La reazione dei social all’eliminazione

Patrick Ray Pugliese è tra i concorrenti più seguiti sui social. Una folta platea di fans ha commentato immediatamente l’eliminazione del proprio beniamino che, per tutti loro, rimane il vincitore del Grande Fratello. Eppure, il 52% dei votanti ha scelto di mandare in finalissima una stupita Paola Di Benedetto. Neanche lei, infatti, si sarebbe mai aspettata di battere Patrick. (Qui il video)

I social si sono stretti immediatamente attorno a Patrick. I commenti fanno comprendere quanto davvero il ragazzo di Teheran sia entrato nei cuori e nelle simpatie degli amanti del GF. “Il GF sei e sarai sempre tu” tuonano su Twitter. Frasi come “Patrick non importa come è andata, resti una pietra storica del Grande Fratello” o “Patrick eliminato è lutto nazionale” invadono i social.

I segni di un grande affetto dei fans verso Patrick Ray Pugliese che, comunque, ha sostenuto un bel testa a testa con la Di Benedetto. E chissà che, dopo la terza partecipazione, non ve ne sarà una quarta nei prossimi anni?