“E’ devastante, per problemi di salute…”: Emma Marrone sconvolta, la sua dichiarazione

Emma Marrone esce per la prima volta durante la quarantena

Da quando è scoppiata l’epidemia da Coronavirs Emma Marrone non ha più messo piede fuori. La cantante salentina ha deciso di preservare la sua salute dopo quello che le è accaduta la scorsa estate. Ora, però, tutta bardata e con mascherina e guanti è scesa in strada per fare per la prima volta la spesa.

Ma le strade vuote e il silenzio l’hanno lasciata sconvolta. Sul suo account Instagram ha scritto: “E’ stato devastante vedere il mio quartiere così silenzioso. Mi sembrava di camminare su un pianeta sconosciuto e disabitato”. Dopo che un hater le ha rovinato la diretta IG dicendole di morire, anche nel post in questione qualcuna l’ha criticata.

Nello specifico hanno messo in dubbio la veridicità del suo essere sorpresa. A quel punto l’artista pugliese, sempre con garbo, ha detto che sta dicendo la verità e di essere uscita dopo settimane di quarantena.

L’attacco degli hater e la sua risposta

Qualche giorno fa, sempre attraverso il suo account Instagram, Emma Marrone aveva dato la sua solidarietà a tutti coloro che sono affetti da Coronavirus. Mentre, l’immagine che l’ha particolarmente colpita durante la sua prima uscita in quarantena è la signora Carla. Quest’ultima è colei che gestisce il banco della frutta al mercato, l’ha riconosciuto e chiedendole come stesse.

“Appena sarà tutto finito correrò ad abbracciare la signora Carla, e sarà come abbracciare l’Italia intera”, ha replicato la cantante salentina. La ragazza sta bene anche se stare chiusi in casa per oltre un mese è snervante e a volte può mancare anche l’aria. Tuttavia si rispettano le regole per terminare al più presto la quarantena.

Emma Marrone e il messaggio all’Italia

Infine, Emma Marrone ha scritto un bellissimo messaggio sul suo canale Instagram rivolto all’intera Nazione: “Sono orgogliosa di vivere in un Paese in cui ogni giorno tante persone mettono a rischio la propria vita per salvare o per migliorare quella degli altri”. Quando l’emergenza sanitaria di Covid-19 sarà terminata l’ex allieva di Amici avrà modo di recuperare gli abbracci e le manifestazioni d’affetto per le persone a cui vuole bene.