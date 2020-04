Licia Nunez, accuse pesantissime di omofobia a Sossio Aruta

Licia Nunez, insieme ad Antonio Zequila, ha sempre preso un po’ di mira Sossio Aruta all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Se l’atmosfera era già incandescente tra le mura della casa, il fuoco non si è spento nemmeno al di fuori.

Dopo l’eliminazione della scorsa settimana, ad un passo dalla finale, Licia Nunez ha visto tutti i confessionali e i filmati dell’ex partecipante di Uomini e Donne. Da questi è nata una polemica che, però, è stata bloccata da Alfonso Signorini. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Licia Nunez, rapporti complicati

Licia Nunez ha avuto rapporti molto particolari all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Quasi mai, infatti, è stato dato spazio alle vie di mezzo. O bianco o nero, per cui o buona amicizia o odio profondo. Un buon rapporto, ad esempio, la donna l’ha stretto con Antonio Zequila. Con quest’ultimo, in particolare, ha stretto una buona alleanza con Antonio Zequila con il quale, tra l’altro, ha condiviso anche il giorno dell’eliminazione definitiva. I rapporti più complicati in assoluto sono quelli con Antonella Elia e con Sossio Aruta.

L’accusa di omofobia

L’ultima accusa di Licia Nunez a Sossio Aruta è gravissima. La donna, infatti, ha accusato Aruta di omofobia e di averla etichettata, in qualche modo, come lesbica e di aver fatto lo stesso con le persone omosessuali. “Che cosa volevi dire con ‘lei ha dalla sua parte il suo esercito’, lo sai che il mio mondo è lo stesso di Alfonso?” ha tuonato la Nunez verso un Aruta che, a dire il vero, è apparso spiazzato. “Abbiamo e respiriamo la stessa aria, Sossio” ha proseguito.

Naturalmente la risposta non ha tardato ad arrivare. Il tutto è nato da un aereo per Licia che, sorvolando la casa, recava un messaggio da parte di un fantomatico “esercito di Licia“. Accusa che, comunque, non ha alcun fondamento dato che si trattava di una semplice considerazione.

Lo stesso Signorini, chiamato in causa da Licia Nunez, ne ha stoppato le parole. “Che io sia omosessuale non ne ho mai fatto mistero, e Licia non capisco questa tua polemica se Sossio avesse detto a me di avere dietro il pubblico omosessuale a supporto, per me sarebbe un fiore all’occhiello“.