Barbara D’Urso rompe il patto familiare: mostra per la prima volta i suoi due figli Emanuele e Giammauro [VIDEO]

Barbara D’Urso e il video su IG insieme ai suoi due figli

Chi segue Barbara D’Urso sa perfettamente che tra lei e i due figli c’è un ‘patto familiare’. Nello specifico la conduttrice napoletana non deve mai mostrare immagine di Giammauro ed Emanuele suo social network e nominarli nelle sue trasmissioni.

Ma qualche ora fa Lady Cologno ha trasgredito l’accordo postando sui social un video che la ritrae con le due persone più importanti della sua vita.

Un patto rotto a metà visto che nella clip non si vede il volto del chirurgo e del foto reporter. Un gesto d’amore dettato dalla solitudine in questa quarantena per Covid-19. A corredo delle foto, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha nesso il brano di Arisa ‘L’amore della mia vita’. (Continua dopo il video)

Rotto l’accordo familiare

In questo ultimo periodo Barbara D’Urso ha menzionato spesso i suoi due figli. Ma non per il consueto saluto finale quando dice che il suo cuore è del pubblico e dei suoi figli, ma a causa dell’emergenza Coronavirus. Come accennato prima, Emanuele e Giammauro non vogliono far parte del mondo dello spettacolo, quindi hanno chiesto alla madre di non mostrarli mai in televisione e sui social.

Un accordo che la stessa Lady Cologno ha ribadito di recente a Verissimo di Silvia Toffanin: “Sui miei figli sai che ho un accordo (di riservatezza, ndr). Uno di questi comunque lavora in ospedale: sono tranquilla”. Ricordiamo che il primogenito è un medico chirurgo, quindi in ambito sanitario e al momento non è una cosa semplice.

Barbara D’Urso parla del primogenito che è un chirurgo

Dopo la sua ospitata a Verissimo, Barbara D’Urso era tornato a parlare del figlio Giammauro anche a Live Non è la D’Urso. Parlando dell’emergenza sanitaria per Covid-19 con i suoi ospiti, Lady Cologno ha detto: “Ho una persona molto vicina che lavora in ospedale. Gli ho chiesto se avesse sentito i flash mob che sono stati organizzati in queste ore ma mi ha detto che è impegnato in ospedale a operare”.