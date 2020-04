Oroscopo Branko 9 aprile 2020, le previsioni di oggi: Venere in Gemelli tifa per la Vergine

L’oroscopo di Branko del 9 aprile è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi del Toro è una giornata nervosa, invece, per le persone nate sotto il segno del Cancro è piena di gioia. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 simboli dello zodiaco.

Branko oroscopo 9 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Passata la Luna negativa, ora inizia una vostra bella rincorsa verso Pasqua. L’odierna Luna in Scorpione è molto profonda, condiziona anche le vostre scelte pratiche. Sabato avrete un bellissimo Mercurio, mentre Venere splende in amore.

Toro – Massima cautela per Luna in Scorpione, che per due giorni si oppone al vostro Urano e quadra Marte e Saturno. Il nervosismo può aumentare in un attimo. Rispetto agli altri, sopportate pochissimo l’isolamento sociale perché siete dei grandi lavoratori, amate creare e guadagnare.

Gemelli – Le stelle dicono che sarà una Pasqua tranquilla. L’odierna Luna in Scorpione risveglia l’intuito, quell’istinto che vi porta alle occasioni giuste. Amore, presente.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Fino a domani avete una grande Luna per il vostro amore. Dopo le provocazioni del plenilunio e le promesse non mantenute, in questo giovedì vi regala un’inaspettata gioia. Fate qualcosa di clamoroso nell’attività, affari.

Leone – Quattro colpi celesti premono sul vostro segno. Ma a tenervi a galla sono la forza del vostro carattere, la fiducia in voi stessi e la presunzione di sapere più di tutti. Giove rappresenta la fortuna nel campo lavorativo e Mercurio diventerà di fuoco in Ariete, sabato. Godetevi la musica, i libri, i film.

Vergine – Sole in Ariete accentua la voglia di cambiamento nella sfera professionale o affettiva, domestica. Venere in Gemelli fa il tifo per voi, per il vostro successo. Fino a sabato Luna in Scorpione tiene in caldo l’eros.

Previsioni di giovedì 9 aprile 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Evitate di sbandierare ai quattro venti risultati, soddisfazioni e le proprie qualità, certe persone rosicano per il successo altrui. Una cosa è certa: la primavera inizia a farsi sentire nella vostra vita, ma dovete affrontare ancora ostacoli legali e burocratici.

Scorpione – In questa giornata la Luna transita nel vostro segno e si oppone a Urano in Toro, segno delle collaborazioni. La sua quadratura con Marte e Saturno in Acquario infastidisce la famiglia e la salute. Rottura di macchinari, attenzione.

Sagittario – La negatività di Mercurio si sente moltissimo nel lavoro e nelle questioni domestiche o finanziarie. È importante ascoltare e valutare le idee altrui, anche il partner ha le sue ragioni. Nel frattempo, iniziate a organizzare qualcosa per Pasqua.

L’oroscopo di Branko del 9 aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno – Evitate di fare giri di parole, è più corretto dire che la fortuna abita con voi. A parte il Sole in Ariete che vi chiude in casa, nessuna stella osa contrastarvi. Investite in campo finanziario, se è possibile.

Acquario – Luna in Scorpione e quadrata con Marte e Saturno nel vostro segno, rende difficile mantenere i rapporti con i vostri cari. Attenzione alla forma fisica e alla salute, se avete ascendente Toro, Leone o Scorpione. Pasqua è un’altra musica!

Pesci – Gli ultimi due giorni di Mercurio nel vostro segno sono stimolati da una splendida Luna in Scorpione. Non mancano emozioni, progetti, sogni, incontri. Tutti gli incontri possono avere un significato profondo per il presente e per il futuro.