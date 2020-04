“Lo maltratti…”: accuse gravi a Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto sbotta

Bianca Guaccero accusata di trattare male Giampaolo Gambi

Da quando Bianca Guaccero ha preso le redini dei Detto fatto ha dovuto fare i conti con gli haters che la criticano per il suo aspetto fisico, ma anche per il suo modo di porsi. E se prima replicava sul piccolo schermo ora la professionista pugliese è costretta a farlo su Instagram dove conduce Pronto Detto Fatto. Nelle ultime ore, ad esempio, l’artista Rai è stata accusata di maltrattare Giampaolo Gambi.

Chi è quest’ultimo? Si tratta del comico che realizza con lei delle simpatiche gag. M alcuni utenti web non riescono a capire come la Guaccero abbia costantemente un tipo di atteggiamento nei confronti del ragazzo che per molti sembra essere aggressivo. Ma la diretta interessata è sbottata in diretta dicendo la sua.

La conduttrice di Pronto Detto Fatto sbotta su Instagram

Nella nuova diretta Instagram di Pronto Detto Fatto, un seguace della trasmissione online ha fatto notare a Bianca Guaccero di aver trattato male il suo collega Giampaolo Gambi. A quel punto la professionista pugliese ha preso la parola sbottando così: “Basta! Io e Gianpaolo ci trattiamo male per giocare. Non lo faccio per davvero!”.

Non è la prima volta che la ragazza interrompe le sue dirette sui social a causa delle critiche da parte dei leoni da tastiera. Ad esempio qualche giorno fa si è arrabbiata quando un detrattore le ha dato della poco di buono insieme a Nicole Rossi.

La replica su IG di Giampaolo Gambi

Ma in tutto questo qual’è stata la reazione di Giampaolo Gambi? Naturalmente quest’ultimo sbottato a ridere consapevole che Bianca Guaccero scherza nei suoi confronti. Infatti ha detto che gli piace molto questo botta e risposta con la conduttrice di Pronto Detto Fatto.

L’artista pugliese ha risposto così: “Sì, è masochista. Trattatelo male anche voi! Hashtag #trattiamomale Gianpaolo… Non è vero, ovviamente”. Nel frattempo molti follower si sono lamentati della presenza di un altro pilastro della trasmissione con i tutorial, ovvero l’ex gieffino Jonathan Kashanian.